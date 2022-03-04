「封城」隔離、全民強檢是緊急對付超強傳染病的唯一緊急有效措施，就是與病毒傳播的時間競賽，搶時間、搶空間，第一時間遏止傳染性疾病幾何級上升的傳播，這是古今中外對付傳染病的鐵律，任何不遵守這個鐵律，定必付出極沉重人命損失、經濟破壞的代價。

可是，香港抗疫總司令對如此抗疫的基礎知識也顯得非常幼稚，日前還聲言封城強檢是否「禁足」影響很大，例如動員公務員參與支援的話，便怎能「禁」他們的「足」？並列出例子反駁禁足的需要性，不知是低能還是無知。

回過頭說，封城舉措實施下，定必需要極大量人手參與隔離的工作，包括種種後勤支援，以解決醫療、檢測、食物、救援等民生必需，參與這些工作的人員，包括公務員、志願者以及各種支援人員，當然可以憑證明通行。另一方面，某些行業或企業有特殊的功能，也可指定給予有條件的不禁足，有急切需要的市民當會豁免，這是通例，難道作為一位特區政府的領導人也想不到嗎？能答不了嗎？若不懂的話，也可以向內地封城經驗學習，內地已累積了大量封城強檢的經驗，只是香港不認同內地的成功經驗和「扮盲」。

無論如何，封城會帶來許多不可避免的不便，也會有暫時的損失，但今天香港疫情已是去到不封城不可以遏止的境地，再遲封城便失去遏止疫情的窗口了。因此，必須當機立斷運用《緊急法》執行封城，用宵禁令執行禁足，長痛不如短痛，短痛才可不用更長時間、更大損失去戰勝疫情。

香港已被無能政府不貫徹內地行之有效的「早發現、早隔離、早救治」動態清零抗疫經驗，導致各行各業「清零」，港人的生命健康也很快「清零」了！