一向拙於理財，「數口」唔精，「去年」、「前年」常分不清楚，話畀人聽自己曾修讀歷史專業，冇人會信！呢，如今新冠疫情爆到災難程度，有幾災難呢？老朽只知道醫療體系瀕臨崩潰，公院急症室叫人唔好「亂」去，因為收症都收唔切，大把抱病求診者要瞓院內地下！

至於近日更死得人多，死亡人數激增，急症室遺體塞滿，殮房「屍疊屍」；醫管局總行政經理就話，正訂購多個冷凍貨櫃到多間公立醫院，以供急症室暫存遺體，預計可放置500具遺體，連同目前公布嘅數目，預期公私營合作將可存放逾2,700具遺體。呢一波疫情，着實死得人多！

本報「正論」形容「疫情核爆如災難」，貼切之至！昨日再錄得逾5萬宗確診個案，以每隔兩、三日便翻一倍嘅幾何速度飆升！網民就話「如果你冇朋友中招，證明你衰到冇朋友」，抵死揶揄中有淚影！港人何其淒涼！同文精於數口，指出若按人口比例計算，香港單日確診逾2.2萬宗嘅時候，已相等於美國單日新增100萬宗，現在單日增逾5萬宗，即相當於美國單日確診超過200萬宗。香港終於超越英美，躋身「世界第一」！

都真係唔計數唔知香港咁「叻」，特區庸官早前一味自詡防疫「滴水不漏」，這勇氣都真係唔知從何而來？呢嗱，香港大學醫學院估計，短期內若冇針對性措施出台，估計4月底總感染人數會高達430萬，佔全港人口58%，屆時死亡人數將多達4,645人。形勢危如累卵，然而封城傳聞不停，人心惶惶，糧藥瘋搶，慘過打仗，庸官發放訊息混亂，有啲專家認為全民強制檢測應該要押後，有啲甚至認為快速測試更適合！歧路亡羊，此之謂也，獅子山下只留揮不去嘅一抹哀愁！