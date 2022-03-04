第5波新冠疫情愈演愈烈，港府計劃推行全民檢測，以便盡早找出患者作隔離治療。但由於部分官員對「禁足」措施說法不一，再加上有少數唯恐天下不亂之徒惡意散播謠言，引發市面出現多輪食品搶購潮，部分街市及超市的鮮肉、蔬果以至麵包、即食麵等一度被搶購一空，狀甚嚇人。

其實，在中央及深圳市政府的大力支持下，各類食物及生活必需品都已陸續恢復供港，只是因多間屠房爆發疫情而缺乏屠宰人員開工、不少搬運工人因染疫缺勤而未能及時將貨品上架，才導致市面出現供應短缺的假象，令市民更為恐慌。

筆者日前與十多名清潔、保安及物管業界的代表舉行視像會議，討論業界在疫境下面對的困難和挑戰，與會者除了要求政府盡快向所有有需要的前線員工免費派發快速測試包，最多人反映的就是因染疫或隔離引發的人手不足問題。

隨着愈來愈多清潔工、保安員及前線物管人員，因自己或家人染病而無法上班，除了令餘下的健康同事工作量百上加斤，各類服務的水平亦難免受影響，例如被迫減少清潔消毒、巡樓或倒垃圾次數，外賣及速遞貨品遲遲未能送到住戶家中等，影響環境衞生及市民生活，並會掀起業主及物業用戶與物管公司和前線員工之間的爭拗，不利團結抗疫。

更甚者是大部分公私營物業的清潔、保安及物管合約，都有就執勤員工人數或服務指標作出嚴格的規定，違者可被扣分、罰款、扣減服務費，甚至被視作違約，可能令有較多員工染疫的公司承受嚴重損失，甚至因而面臨倒閉。

政府上周已指示各部門彈性處理相關合約條款，避免不合理地扣減外判服務承辦商的服務費，以及容許承辦商靈活調動人手和工作優次。業界希望所有部門及公營機構都能貫徹執行，並對相關缺勤員工的有薪病假開支予以支持。業界更希望政府能夠主動、公開呼籲私人企業和業主組織跟從有關指示，與物管公司及前線員工共度時艱。

不少專家都估計，通過全民檢測可能會發現數以十萬計的確診新冠患者，連同其家人等密切接觸者，隨時有過百萬人需要接受隔離。屆時不僅物管業界的人手不足問題會加劇，甚至會出現垃圾圍城、治安變差、住戶缺乏支援等情況，其他各行各業估計也會出現不同程度的人手危機，進一步打擊香港經濟及社會民生，並會影響到各類防疫抗疫措施的執行和成效。

對於一些關乎社會基本運作及市民生活所需的行業和僱員，例如醫護、院舍、公共交通、金融結算以及食物、藥物和燃料的運輸銷售等，都絕對不能因全民檢測而完全停頓。政府必須謀定而後動，想方設法協助不同行業應對人手危機，而不是又再等到問題出現，危機爆發，社會出現大混亂和恐慌後，才後知後覺地臨急救火補鑊！