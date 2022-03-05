功夫茶：垃圾如山亂堆積　疫下播毒最堪憂

各位，近期新冠肺炎確診數字及死亡人數不斷破頂，疫情下港人基本上只能自求多福，好多嘢要自己「執生」，好似自行申報中招、自我隔離、自己搵藥食，諸如此類，衞生署熱線永遠打唔通，收到佢「確認」短訊，好彩嘅或許十日八日後會收到隔離物資包，包指監控手帶，搞笑嘅係確診者第6日已自我檢測呈陰性，康復了！

阿哥，庸官「外防輸入，內防擴散」已經成為笑柄，萬萬估唔到仲有以上更荒謬嘅抗疫棟篤笑，難怪有機構估計，現時出現焦慮或抑鬱病徵嘅市民高達85%，約629萬人，其中更有三分之一人或已經患上較嚴重嘅「創傷後壓力症」！喂！日日圍封，晚晚強檢，你唔癲，狗都吠！早排中招嘅多數係朋友嘅朋友，依家就係自己嘅親友，難怪「安心出行」都廢咗武功！隨之而來嘅垃圾圍城又令唔少市民神經緊張！

呢嗱！從公共衞生角度睇，庸官「清潔香港運動」搞咗幾十年，搞到18區都成為老鼠樂園；近排多區連垃圾都清唔切；疫情下，唔通要市民「與垃圾共存」？多區出現垃圾如山亂堆積，阿哥，「書似青山常亂疊，燈如紅豆最相思」就話浪漫啫！疫下垃圾如山，藏污納垢，最惹蛇蟲鼠蟻、病毒惡菌，庸官是否想令疫情衰多兩錢重？

嗱！慈雲山樂仁樓垃圾房外嘅垃圾，據居民朱太指出，自2月中起，「垃圾山」已超過兩星期冇人清理，大型家具多如牛毛，即使多次打電話，房署都冇人跟進，佢話平時行過行人天橋、行樓梯都見到「垃圾山」，影響外觀，更遠遠都聞到陣陣臭味，真係成日都唔開胃！衞生極差，疫情下難免添多兩分憂心！

各位，上月中旬功夫茶話如果去開菜市場嘅街坊，一定會發覺多區街市出現「發泡膠山」，一堆堆一幢幢，阻塞行人路及馬路，無人清理。有蔬菜入口商估計，每日從內地抵港嘅發泡膠箱恐逾10萬個。呢，屯門新墟街市門外亦有類似景象，如萬里長城嘅發泡膠箱堆積行人路上。市民洪先生話條路係佢上班必經路，早前目擊有老鼠日光日白出現街市，咁堆積落去，衞生堪憂，堆到出馬路，又易造成交通意外。

仲有深水埗，又係多處見「發泡膠山」。本報記者發現，基隆街近北河街街市附近，有唔少菜檔將發泡膠箱及垃圾堆放路邊，大南街亦然，總之成個深水埗充滿膠味！公眾街市向來鼠蹤處處，食環署尋日宣布，因應新冠疫情發展，其轄下所有街市尋日起提早一小時於晚上7時關閉至另行通知；提早關閉係用來進行「徹底清潔」云云。功夫茶希望佢哋認真搞好衞生，切忌花被冚雞籠，外面好睇裏面臭！