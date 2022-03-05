產評：通脹失控發窮惡　美霸磨刀向中俄

國際大宗商品價格持續攀升，激化通脹。難怪美國總統拜登明言，控制通脹已成為當務之急。問題是，俄烏開戰前，美國通脹已處於近40年高位，如今只會更難收拾，不排除美國要「發窮惡」，向俄羅斯及其睦鄰中國開刀，以開徵高商品關稅變相「搶劫」，填補國庫空虛，並將內部不滿轉焦至外部事務。如是者，少與美交往，甚至與美脫鈎，對中國而言不一定是壞事！

俄烏開火至今，美國對俄施加制裁，將俄國主要銀行排除在國際支付系統環球銀行金融電訊協會（SWIFT）、叫停俄股在美交易、封鎖虛擬貨幣活動，當然還有不少美企終止俄國業務或投資。繼加拿大取消俄國最惠國待遇後，美國亦擬施加關稅制裁。換言之，拜登政府或對俄國石油徵收超高稅率。

事實上，美國要應付高通脹，其一是要降低成本，其二是要減少財赤。惟以美企利益至上和美國人優柔態度，要重構產業鏈增本地製造，降低成本，說易行難。這邊廂說要大搞基礎建設，那邊廂貨幣政策卻開始趨緊，那資金來源離不開增加稅收，惟以目前的政治環境，向富人開刀，阻力重重，故以各種理由向別國發窮惡要錢，是大概率的事。

作為俄國睦鄰的中國，眼見俄國的遭遇，心裏有數。有別於俄國，中國手持逾萬億美元美國國債，自是重要的反制籌碼。這幾年中國積極推進數碼人民幣和人民幣國際支付系統發展、主動重構中概股赴美上市秩序，禁絕虛擬貨幣活動，都已早作部署，難怪美國視中國為最難纏的敵人。近日有傳美國擬動用301條款，對中國補貼戰略行業啟動新的調查，類似的脅迫行為，只會無日無之。

是故，中國要有心理準備，減少與美來往，甚至要為中美全面脫鈎作好準備。必要拿得出這份底氣，才能站穩陣腳，爭取應有的話語權。中國既非昔日蘇聯，更不是小國日本，未來對外貿易中心得側重在亞洲，近日新加坡已開腔，希望美國在亞洲側重於貿易而非與中國角力。可見，只要中國堅持開放市場，與亞洲諸地進行互惠互利的貿易，和平交往共同發展，美國圖強迫亞洲諸地按照美國利益強硬排華的做法，難得人心。

歐美意識形態同源，歐洲經濟如衰弱老人，美國經濟就如只管花費坐食老本的敗家二世祖，如今藉東歐戰役聯成一線，促成東西對立，背後正是霸權衰落的反彈。不想再按這遊戲規則生存，就得主動把握這百年變局，積極參與重構新秩序，最終東升西降，將是扭轉不了的新趨勢。