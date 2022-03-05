世界視線：訓斥學生戴口罩　佛州州長掀罵戰

作為全球最多新冠確診病例及死亡個案的國家，美國疫情近期趨緩，多州紛紛宣布解除口罩令，但不少民眾仍拒絕掉以輕心，畢竟性命是自己的。然而，曾簽令禁止學校強制學生戴口罩的共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯，日前出席活動時突然訓斥在場一群戴口罩的高中生，聲稱「戴口罩無用、新冠是場騙局」，結果引來國內左右兩派爆發輿論大戰。

當時德桑蒂斯步上講台準備發表演說時，突然對一排戴口罩的學生說，「你們不用戴口罩。我意思是把它們摘下」，「老實說，這真的沒有用，我們必須停止這場新冠騙局。你們願意戴就戴吧，但這實在太荒謬」。德氏之後發出嘆息並搖了搖頭，然後開始講話。像現今美國社會一樣，一半學生聽罷德氏說話後脫掉口罩，其他人則不為所動。

事情曝光後輿論分成兩派。有家長批評德桑蒂斯無權要求他人的兒子和學生除口罩，有民主黨支持者狠斥德氏的「新冠騙局論」害死人，說：「疫情導致國內近百萬人病歿，經濟、社會發展連續兩年受影響，這如何是騙局？」不過，佛州不少德氏的支持者予以還擊，稱即使由民主黨執掌白宮，疫情也不見得有甚麼分別，甚至較特朗普主政時差，因此疫苗及口罩根本無用。

老實說，大家不必指望德氏會承認新冠疫情這個事實，他曾推出一系列行動來阻止強制戴口罩，去年7月甚至禁止學校要求學生戴口罩，做法令人嘩然。但正正是他在疫情上的質疑激進立場，令他成為特朗普以外右派選民的另一個支持對象。德氏除了在今年中期選舉謀求連任，外界推測他很可能會在兩年後成為共和黨總統候選人潛在人選。

大打反疫苗、反口罩牌的德氏，近日在保守派政治行動大會（CPAC）一項民調中，人氣僅次於特朗普排名第二，支持度甚至遠超其他潛在對手，例如前國務卿蓬佩奧及特朗普長子唐納德。事實上，共和民主兩黨早早將選戰凌駕於抗疫之上，如今踏入雙數選舉年份，情況恐怕只會更熾熱，往後共和黨候選人再就疫情拋出甚麼荒誕言論，大家也不必驚訝。