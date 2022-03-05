正論：不堪摧殘紛出走　星洲坐收漁人利

本港疫情愈演愈烈，昨日新增確診再次突破5萬宗，已是連續3日錄得如此驚人數字。面對特區危在旦夕，當局卻連網上申報平台也推出無期，為院舍長者接種疫苗的服務更陷於停頓。港府徹底躺平，港人徹底死心，紛紛用腳投票，上月入境新加坡避疫人數創下疫情以來新高，正是哀莫大於心死的鐵證。

自詡「好打得」的林鄭，面對第5波疫情來襲，先是輕視，繼而心存僥倖，無所作為，結果事事慢十拍，終於造成死病枕藉。目前本港的確診率及死亡率均超越美國，成為「世界第一」，惟港府就連全民檢測是否進行、何時進行都反口覆舌，未有定案。市民一片恐慌，市面一片蕭條，港府冷眼旁觀，甚至乎，讓快測呈陽性的確診者自行申報的網上平台，原本聲稱今個星期內推出，昨日也改口表示未有推出日期，擺明放軟手腳；至於安老院舍成為疫情重災區，不少長者改變心意願意接種疫苗，惟衞生署的外展接種隊卻陷入停擺。香港亂如一鍋粥，哀鴻遍野，全港就只有高官們處變不驚，飽食無憂。

國務院港澳辦終於看不過眼，直指「特區官員在抗疫工作上要勇於擔當、勇挑重擔、踐行就職誓言」，意思即是特區官員在抗疫上毫無擔當、毫無作為、完全違反就職宣誓承諾。問題是，港官根本不知醜字怎麼寫，加上不用問責，遑論受罰，即使中央一再耳提面命，三令五申，對他們亦起不到任何作用。可以預言，在林鄭政府存心拖延下，全民強檢隨時不了了之，老弱傷殘只能繼續送命。

眼見港府一心一意躺平，既無用好中央支援，更無急民所急，一般市民囤糧自保，有條件的紛紛離境避疫。數字顯示，今年2月有破紀錄的7.1萬人離港，是疫情爆發以來的最大流出紀錄。而新加坡樟宜機場1月份共接待約8,000名來自香港的旅客，較去年12月按月暴增88%；單是今個月，本港預計有137個航班飛往新加坡，形同冰封中的航空業一道暖流，反映港人離境避疫心切。

與此同時，包括新加坡在內的多個國家及地區皆放寬已接種疫苗人士的入境安排，部分地區不用旅客隔離，有些地區即使需要隔離亦會縮短日數，全世界彷彿只有香港愈來愈倒退，入境措施愈收愈緊。日前一項外派員工「宜居城市」排名亦顯示，香港排名較去年急跌19位至全球第77位，主因正是嚴苛的防疫要求，新加坡則坐收漁人之利，成為外派員以至外資撤出香港後首選之地。

肥水流向星洲，移民潮絡繹不絕，說到底是港府抗疫無能所致。現在特區最大的困境是港府沒有負起主體責任穩控疫情，於是亦沒有放寬防疫措施的可能。商場一半店舖關門，食肆重門深鎖，超市提早拉閘，香港死寂一片。不用多久，本土經濟固然清零，就連國際金融中心的地位亦勢必不保，人命損失卻依然慘烈，全民百業皆輸。

任何人都可看到，這個政府根本心不在焉，虛應故事，繼續讓港官胡作非為，香港肯定死無葬身之地。中央是否仍要囿於「一國兩制」的框框條條，不直接接管特區抗疫，任由特區失救？