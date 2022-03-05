香港疫情失控是明顯的了，每天新增確診5萬多人，而且還有眾多自我檢測陽性沒有呈報政府的。約3天一倍增的形勢，似乎並沒有緩和。一個很簡單理由是公共醫療系統已應付不了，私營醫療未發動起來，結果是眾多的確診者、密切接觸者在家隔離，沒有足夠的設施，便變成在家散播病毒，溢入社區，沒法阻截。

政府圍封一幢大廈可以有幾百名確診者，證明病毒已全面擴散。這樣的一幢幢大廈圍封幾天檢測，只是在病毒散播之後緩慢跟進，且確診者亦無法隔離治療，解封之後，病毒依然會散播。

中央支援是香港防疫治疫的唯一希望，可是中央支援並未使特區政府全力抗疫，任何措施都是慢一拍，研究又研究，是怕得罪各方利益，卻不怕疫情惡化的危害。中央要求特區政府負主體責任，但至今仍未看到政府怎樣行使其主體責任。全民檢測是必須的，政府卻以各種理由拖延，設施資源不夠，為甚麼不可以緊急動員，況且香港還有中央的全力支持。

現在中央全力助建方艙醫院，提供物資保障民生供應，方艙醫院由中央全力興建，特區政府介入有限。其餘的是中央物資到港，政府無力動員力量將之送到社區最需要的地方。中央集合的支援人員，也大多在深圳候命。

救災抗疫如救火，特區政府為甚麼不能在緊急時期行緊急措施呢？林鄭政府的問責官員團隊還是在會議室開記者招待會，為甚麼不學內地官員親到抗疫前線打氣，也好親身體驗前線工作人員的辛苦、病患者的痛苦？香港再不是殖民地，高官不可能還是學殖民地官員的高高在上！

港澳辦主任在北京指出，特區的負責官員要以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言，這本是官員應盡之責。要讓中央公開提醒，顯然他們不少做不到誓言的要求。做不到的特區政府官員應怎樣問責？

陣前易帥會是迫不得已，但以林鄭政府這兩、三個月抗疫的作為而言，禍是他們闖下，依他們的能力，怎樣能夠在中央支持下配合而不是阻止抗疫？每天百多個港人死亡，哪容林鄭政府誇誇而談，卻對病患與病死日增無動於衷，也無法應付？

中央專家組在香港調研已足夠，方艙醫院也陸續落成，就讓中央接手香港的抗疫行動吧！讓林鄭政府好好跟隨配合，不讓他們胡亂主張來加重疫情。