俄烏之戰，蔡英文當局很怕，很恐懼「今日烏克蘭，明日台灣」，被大陸武統。怎麼辦呢？只有一條路，愈怕就愈要緊抱美國粗腿，讓美國軍事保護它。然而，美國人早就用「模糊戰略」暗示不會出兵護台，不會和大陸打仗，老美在今次俄烏之戰中也一直是這態度，拋棄了烏克蘭。

但台灣當局還是詐傻扮懵，向台灣民眾反覆宣稱美國不會拋棄台灣，卻從不敢明確聲稱美國定會「出兵保台」。對此，蔡英文之流一直很鬱悶，他們私下裏想必無數次哀求美國出兵對抗大陸武統，但一直不果。現在俄烏打起來了，台灣不僅極為驚恐，而且找到了一個拚命哀求老美的機會——有俄烏樣辦，山姆大叔再不表態武力保台，您老人家讓我們怎麼活呀！

然而，山姆大叔還是不為所動，絕不鬆口。不過，看到蔡英文一夥焦慮萬分的樣子，看到他們鼻涕一把、眼淚一把的哀求，看在他們大量購買軍火、為美國的「軍工複合體」作出貢獻的份兒上，「緊急關頭」也要作出一些「讓台放心」的表示。這幾天，拜登總統指派跨黨派資深代表團——由美國前參謀長聯席會議主席馬倫率領，團員包括幾位前高級國防及國安官員，乘坐專為總統服務的「行政專機」訪問台灣，規格很高，架勢不凡，又是全班舞刀弄槍，一直掌管軍事行動、國安事宜的大粒佬，威風凜凜而來。

蔡英文當局立刻大吹大擂背後具「三大意義」，一是俄烏戰局之下，台、美新互動模式「快又有效」；二是展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」；三是傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。這「三大意義」全是廢話、空話，蔡英文卻如獲至寶。接下來是美國前國務卿蓬佩奧訪台，蔡贈他「特種大綬景星勳章」，讚揚他在任期間「解除對台交往限制，對台軍售常態化」。蓬佩奧雖是文官，但解放軍3艘軍艦適時出現在台灣東部外海也。