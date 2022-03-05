港府口口聲聲堅持動態清零，實際上所作所為都是與病毒共存那一套。譬如全民檢測，說了這麼久，依然只聞樓梯響，不見人下來，到底何時落實，至今沒有一個明確說法。有專家認為，現階段進行全民檢測作用不大，應留待4月上至中旬進行；更有專家指出，如確診數字居高不下，全民檢測便沒有意義。港府舉棋不定，專家七嘴八舌，全民檢測一延再延，最後恐怕又是不了了之。

專家的意思很明顯，就是任由疫情繼續蔓延，以達到群體免疫，到時自然沒有必要再進行全民檢測。這正是西方躺平那一套，但問題是，西方不惜犧牲長者以換取所謂的群體免疫，難道香港也要走這條路？港大醫學院估算，第5波疫情爆發兩月料有170萬人中招，到4月底總感染人數更將高達430萬人，死亡人數達4,645人。早前港府人道毀滅2,000隻倉鼠，引起群情洶湧，如今每天都有逾百人死於疫症，社會卻無動於衷，試問人命何價？香港何時變得如此陌生和可怕？

當然，從另一個角度看，專家七嘴八舌也未必全無道理。根據內地成功經驗，全民檢測必須及時進行，配合大數據追蹤，才能有效阻止疫情蔓延。反觀香港拖拖拉拉，早已錯過最佳時機，即使現在落實全民檢測，也已無力回天。更何況，香港醫療和隔離設施嚴重不足，如果全民檢測找出數以十萬計確診患者，也只能在家裏癡癡地等，這又有甚麼意義？不但無助遏止疫情，反而隨時連累家人。

說來實在可悲，疫情之下港人一切都要靠自己：自己檢測、自己申報、自己隔離、自己服藥、自己搶購物資。港府除了叫人不要去急症室，不要加重醫院負擔，不要盲搶物資，甚麼事都不做，一味等中央打救。中央很想救香港，物資源源不絕而來，還集結了9,000人的醫護大軍待命，隨時可以赴港支援，奈何港府陽奉陰違，全民檢測光說不做，中央只能乾着急。

國家領導人要求港府切實負起主體責任，顯然是高估了港產官僚的能力和誠信。非常時期用非常手段，香港面臨生死存亡關頭，中央必須打破常規，除了支援人力物力，也應直接介入領導抗疫，不能再讓港府瞎折騰。最近全國各地出現不少香港輸入個案，可見香港淪陷，內地也無法幸免，事關防疫大局乃至國家安全，中央豈能墨守成規。