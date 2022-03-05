偶逛商場，往日遊人如鯽的場面不復見，人流疏落，冷冷清清，表列處所重門深鎖，就連非表列處所，如食肆、時裝店、護膚品店皆拉了閘，剩下來仍堅持開門的則門堪羅雀。香港，從來沒有如此悽慘過，即使沙士也未及今日慘烈。

難為我們的行政長官依然自我感覺良好，日前迎接內地首班援港專列時仍舊「寸寸貢」，對全民檢測大耍拖字訣，聲稱要從長計議；對是否封城禁足愈描愈黑，反怪社會對某些字眼有遐想，言下之意是市民反應過敏；對市面出現盲搶潮更是不以為意，彷彿沒有責任一般。要不是食衞局局長陳肇始揚言不排除禁足或停市，市民豈會有「遐想」？豈會反應過敏？如今整個社會恍若末日亂世，市民瘋狂囤糧，有些人更公然做出反社會行為。昨日網上瘋傳，有除罩師奶擋着東鐵車門不讓別人進入，期間更不斷將唾沫抹向車門，令人側目。另一條片則見港鐵車廂內有男子突然脫下口罩手舞足蹈，嚇得身旁乘客雞飛狗跳。上帝要你滅亡，必先叫你瘋狂，信焉！

人們實在不明白，港府到底還在等甚麼？全民檢測到底做還是不做？香港的新冠死亡率冠絕全球，連美國也被比下去，市面蕭條一片死寂，各行各業已陷入絕境，但林鄭政府似乎仍然無動於衷，仍然在等運到，仍然堅持躺平，仍然將中央援港好意拒諸門外，不用多久，香港的長者性命和經濟勢必清零。更不用說，國家領導人念茲在茲的25周年回歸，以及7‧1政府換屆，隨時無法如期舉行。

香港已經連續多日單日新增超過5萬人確診，市民有病求助無門，失業潦倒生活艱困同樣無人關心。林鄭月娥等一眾特區高官飽食無憂，即使身邊人確診，自己也永不確診，自然樂於無所作為，你死你事。