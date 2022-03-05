今日的中國，大國崛起，論經濟、論軍事都未必不如人，但有一樣東西，卻是輸多贏少，那就是打文宣戰。烏克蘭戰事爆發後，全國紛紛亂亂，本來在當地最有力的護身符，就是中國人身份。中國跟俄羅斯、烏克蘭都是友邦，故在戰地中只要打出中國國旗，本來俄烏軍人都不會留難。

然而，俄烏開戰後不消兩天，中國人在烏克蘭的優勢便已失去，原因正是敗在西方的文宣戰。中國之大，甚麼人都有，當然不乏俄羅斯總統普京的粉絲。有中國自媒體的評論者，拍片稱讚普京在戰爭中敢作有為，有英雄本色。說實話，這一類的意見全世界都有，在言論自由社會，任何人都有權發表一家之言。就以美國為例，俄烏戰事開打後，為普京搖旗吶喊的聲音不少，尤其是前總統特朗普的支持者，因為傳聞當日特朗普能入主白宮，是得力於普京在背後的助力。即便是在香港，也有不少KOL為普京大帝叫好。

別的地方，有人為俄軍助威沒有問題，唯獨中國內地有挺普京的聲音，則給西方傳媒大做文章。戰事開始未幾，就有西媒將中國內地一些言論檢出來，特意翻譯成烏克蘭人能讀懂的文字，讓他們知道，中國有一批人在支持俄羅斯。這些消息，一下子便在烏克蘭炸開了鍋，進而 更形成反華情緒。中國人身份在烏國的優勢迅即逆轉，甚至傳聞，有中國人為了避免危險，要謊稱自己是日本人，才能成功逃離當地。

西方傳媒的態度，永遠是寬己嚴人，雙重標準，對待中國，更是懷有蛇蠍之心。現在他們又在做更大的文章，說甚麼「今日烏克蘭，明日台灣」。中國面對這類文宣，應該如何應對？須得早作綢繆。