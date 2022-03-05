認識的人愈多，我愈喜歡閱讀。然而，受制於公共圖書館以疫情為由長期閉館，逾1,499萬項館藏資料處於半封塵狀態已經多時，浪費資源又浪費地方。康樂及文化事務署日前雖宣布分階段推出主題閱讀推廣計劃，讓市民就算安坐家中，可透過應用程式免費下載閱覽圖書，惟這項安排治標不治本，既然5波疫情以來圖書館多次閉館，當局長遠應拓展免觸式生活，反正打3針也照中疫照死亡，可見應提供配套減低人與人接觸的頻繁程度，降低病毒傳播風險，公共圖書館可作試點，培育市民對自助服務的接受程度。

之所以說大批館藏半封塵，全因早在第3波疫情公共圖書館關門避疫時，筆者曾以電郵查詢可如何借閱館藏，獲告知可付費預約，館方會將書本送到自助圖書站供領取，但自助圖書站港九新界僅各一個，讀者長途跋涉取書有染疫風險，港府既欲推廣閱讀風氣，應用程式又未能為每一項實體館藏提供電子版，難得香港還有人對閱讀感興趣而不是對堵路、掟汽油彈樂此不疲，那何不盡可能方便讀者？

3個自助圖書站造價約為780萬元，每年運作開支約為480萬元，在各區廣設24小時運作自助圖書站，費用相比起當局要花費至少逾21億元公帑，來為黑暴蹂躪香港所造成的有形及無形的破壞進行維修和執手尾，實在微不足道。

更何況黃人當中一位著名文字工作者在變得極端前曾經說過：「香港的問題在於香港人不讀」，當局過去若有多作推廣，令單眼佬看世界的香港年輕一代，也能認識到麻省理工學院榮休教授杭士基、美國著名政治學家約翰‧米爾斯海默等的館藏，從而理解到美國何以被稱為頭號恐怖主義國家、愛說謊的政府，黑暴亂港的孽債，或許可以避免。