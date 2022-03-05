香港第5波疫情確診個案累計至390,449宗，據報，以人口比例計算，本港確診率與死亡率已超越美國；若與同樣是執行「動態清零」的內地相比，香港累計確診病例，也超越內地疫情爆發兩年多以來的總和。

港大醫學院日前報告推算，全港已累計約170萬人染疫，長者疫苗接種率未有顯著提高，死亡人數將於本月中旬達至頂峰，屆時每日將有156人死亡，至下月底累計死亡人數將達4,645人。

根據當局統計，第5波疫情至今，累計約710間安老或殘疾人士院舍有個案，超過4,100名院友及1,300名員工確診。隨着公立醫院超負荷，早前醫管局開始將病情穩定的染疫長者送回院舍。醫管局最新指示，確診的安老院舍院友原本在醫院的14天隔離期改為7天，然後送返安老院進行餘下7天隔離。醫管局將未康復、仍帶病毒的長者送回院舍是低估了風險，亦無視院舍有否合適隔離條件。

筆者認為，院舍很少空置獨立房間，如果確診的長者與非確診長者中間只是隔着屏風或簾，以Omicron的高傳染力，根本不可能阻止病毒傳播，房間也不是負氣壓，更易傳染，加上安老院舍員工並非醫護人員，無受過預防傳染疾病的培訓，更沒有足夠裝備，他們不適宜照顧確診病人。

香港染疫死亡人數不斷攀升，新增死者六成住在院舍，九成死者在65歲以上，尤其80歲以上長者的死亡率非常高。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，目前本港抗疫重中之重是減重症，尤以減死亡為優先目標。因此，提高長者及兒童接種率是重中之重。期望政府優先保護染疫和重症風險最高的群體，以免醫療系統被壓垮。