香港的醫療衞生部門和公營醫療衞生系統，一直存在歧視中醫診治功能和歧視中醫藥的作用，回歸20多年，中國傳統的中醫治療和中醫藥仍被打入另冊。筆者任立法會議員時已不歇與中醫藥業界向政府相關部門強烈交涉，可是在傳統保守勢力的壓制下，難獲寸進，這次世紀疫情災難下的香港，進一步凸顯中醫師中醫藥受歧視、受排擠，令業界和病人都異常氣憤。

眾所周知，全港已有40多萬人染疫，單日暴增至5萬多人中招，醫院癱瘓，政府西醫門診供不應求，廣大不幸患者在沒西醫西藥下，惟有靠進食在內地已臨床證實有效的中成藥自療。儘管內地已加緊大量供港支援，知名的中成藥在市面早已被搶購斷市多時，可是特區政府仍然歧視中醫師在抗疫救人治病的積極作用，不給予中醫和西醫同等的地位和救治角色，不給予同等的救治任務，把香港現存一萬個中醫師投閒置散，一些大學的中醫醫療機構看不過眼，自行於網上公布義診服務。

香港奇景：一邊是有病無醫生醫，一邊是有醫生無病醫。全港中醫師收到衞生署的官方函件，白紙黑字要求中醫師若發現新冠患者，應轉介往西醫的醫院，他們都質疑為何衞生署不可以把新冠患者轉介中醫院或中醫師診治，白白浪費了香港的中醫救治病人資源，對此陳肇始局長應公開解答。

其實真相揭穿後也是一字咁淺，就是特區政府成立以來，公私營醫療系統和公共衞生架構，都是西醫凌駕所有系統的管治和主導，西醫管中醫，中醫師又豈會有出頭之日？儘管我國著名中醫吳又可先於世界200年開治理瘟疫的先河，在明朝末年寫下巨著《瘟疫論》，介紹豐富的臨床應對疫症經驗，但今天中醫仍被西醫排斥，這是甚麼文明和科學？