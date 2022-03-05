本港疫情已去到危急存亡之秋，之不過香港只有一班廢柴庸官，防疫抗疫一塌糊塗，老朽不禁要問：香港出唔到一個諸葛亮，竟連3個臭皮匠都冇？有嘅，係盛產幾百萬元年薪嘅廢官！疫情失控，依然一日到晚如在夢中，港人無助，抱病求醫餐風宿露，悲風淒雨求醫無路！老朽每日展讀本報，內心有說不出嘅心酸！

依家人心惶惶，中招者幾何級數上升，老朽家人亦中招了！呢個疫症，此時此刻，已經避無可避！大家睇到，老人院舍持續爆疫，政府於第5波疫情爆發初期被指「跑在病毒後」，既不為死亡率高嘅長者打針，又不盡早擴充隔離設施，病毒迅速傳至院舍時，大批未打針長者因不能及時隔離，被迫與傳播源「呼吸喺同一空氣下」，真正「同行We Connect」，導致持續院舍爆發，陷入惡性循環！

香港近日嘅平均死亡率已超越英美，由於本港疫情仲未見頂，死亡趨勢短期料未能轉向。疫慌人人自危，而港府資訊仲係各有各講，一味製造恐慌混亂！真正可以幫到市民嘅政府熱線，長期打唔通或冇人聽，有小朋友高燒攝氏40度都叫唔到白車，可憐天下父母心，特區政府究竟搞邊科？

更不堪嘅事仲有大把，一名37歲男子2月25日出院後，翌日病情惡化再送往急症室，同日不治。本報得悉，該男子遺體竟下落不明長達6日，即使其母多次向醫院及警方查詢，只換來一句「耐心等候」！遺體失蹤6日，仲等候？睇見疫患遺體3屍一車運走，生為港人，豈能不念天地之悠悠，愴然而淚下！全民檢測推行在即，擾人清夢嘅專家又講嘢：「全城3針更勝全民檢測」、「禁足都已太遲」！禁乜都好，庸官偏要禁鵝頸橋驚蟄打小人，唔通知道老朽要打嘅小人頭太多？