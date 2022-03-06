功夫茶：賓館難捱紛執笠　通關無望旅業殘

尋日為廿四節氣中嘅「驚蟄」，原本鵝頸橋底打小人噼噼啪啪必有一番熱鬧！之不過庸官又話疫情肆虐，乘機唔畀營業。嗱，市民有冤無處訴，唔通化成春霧？搞到尋日霧鎖香江，成個香港矇查查，冇晒遠景。阿哥，第5波疫情已令香港半癱瘓啦！未入夜，旺區燈熄，油尖旺、銅鑼灣等區猶如鬼域！

各位，有寸嘴友話，香城無力百花殘！又話香港已變「魔幻之城」！呢，Call白車，等到架車變黑色；一線城市，已變二線城市；日日幾萬人中招，個個在家忙檢測，睇住條線由一線變二線，睇得多都真係黐膠線！

廢官無能，香城昔日銷魂今無處不淚痕！疫襲如核爆令百業蕭條，首當其衝嘅梗係旅遊業，呢，去年全年訪港遊客跌至約9.1萬人，按年下跌97%！唇亡齒寒，遊客跌到谷底，賓館紛紛執笠，從業員忙於轉行。之不過，經濟凋敝，轉得去邊？正如生蝦落油鑊，跳亦死，唔跳亦死！賓館改變經營，轉月租套房，都唔係咁易！

嗱！港府向旅遊業界提供至少6輪防疫抗疫基金支援，仍未能「止血」。鬼咩！賓館業6輪基金中僅獲兩輪資助，去年甚至冇受惠分毫，開門迎賓客，卻日日拍烏蠅，點捱？估計近年已有約700間執笠。香港旅館業協會創會會長指出，抗疫兩年多以來，經營一年辛苦過一年，因「老本」都蝕埋，交租都難；自置物業嘅東主亦面對供樓問題，不少經營者需借貸甚至「碌卡」等籌集資金周轉，總之一個字，就係「慘」！

再講，持牌賓館呢兩年多面對幾乎「零」生意，僅獲兩輪資助，每輪資助亦僅可交兩至3個月租金。去年仲一個仙冇資助下，業界只能「自生自滅」，自嘲係「被社會遺忘嘅一群」。會長感慨，旅遊業輝煌時期，全年訪港旅客達6,515萬人次，旅館業界亦每年接待超過200萬遊客，估計每年為本港貢獻至少40億元。依家業界面對經濟嚴冬冰河時期，政府若連吹口暖氣都吝嗇，豈不予人「鳥盡弓藏」之觀感？

呢嗱！民政事務總署日前就話，正陸續向持牌賓館等4類場所發放資助，已暫收到1,303份申請，並已批核282宗申請。其中持牌賓館若有5間或以下客房可獲發5萬蚊資助，而6間或以上可獲8萬蚊，料約1,680間持牌賓館受惠。不患寡而患不均，業界喺6輪防疫抗疫基金只獲兩次資助，資助金額冇因賓館減少而有所增加，反觀食肆、美容、旅遊業等長期受影響嘅行業屢受補助。當然，業界最盼望能盡快通關，令業務重返正軌，若5月仍通關無望，政府應再給予資助，否則只會有更多冰雪落在賓館業上！