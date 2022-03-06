正論：港府徹底躺平　特區水深火熱

本港新冠肺炎疫情持續惡化，儘管昨日新增確診回落至逾3萬宗，但單日死亡個案達到150宗的新高。中大專家許樹昌以大廈圍封強檢的染疫比例高達10%至20%推算，全港已約有15%人中招。面對特區危在旦夕，整個政府卻出奇平靜，恍若無事發生一般，不僅全民檢測不了了之，就連供確診者申報的網上登記平台也是推出無期。

眾所周知，由於確診者實在太多，港府化驗所不勝負荷，食衞局不得不提出折衷方法，上月26日公布，快速測試呈陽性人士透過網上系統直接登記陽性結果，毋須經過核酸檢測確認，會被直接視為陽性個案作後續跟進。及後的疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，有關的網上登記平台一星期內一定會推出。無奈言猶在耳，登記平台至今無影無蹤，歐家榮僅表示仍在籌備，未能確實交代日子。市民由確診到康復期間都沒有部門跟進的情況，可謂比比皆是。

這不禁令人想起，港府當年向合資格市民派發4,000元引發極大混亂，前政務司司長張建宗被問及為何不推出電子申請時，面不紅氣不喘地說，港府若要設計電子表格，接受網上提交申請，需時18個月。中學生編寫一個電子表格程式，可能只是一天半日的事，來到港官手上竟然曠日持久。當日不過為了派錢也就罷了，現在是為了抗疫，抗疫關乎人命，偏偏港府至今仍沿用日常模式運作，好聽叫按本子辦事，難聽是僵化官僚，完全沒有急民所急。原來高官所謂的進入戰時狀態就是此等模樣，難怪特區死病枕藉、哀鴻遍野了。

必須指出，網上登記平台推出無期，只是港府躺平的冰山一角。全民強檢一拖再拖暫且不提，就連為院舍長者接種疫苗、讓屠房盡快恢復運作，當局也是全力歎慢板。院舍長者是這一波疫情的最大受害群體，每日的死亡個案，絕大部分來自院舍，現時尚未染疫的長者，好應該設法救治。偏偏公務員事務局局長聶德權施施然表示，未來兩周將派醫護人員到各院舍為長者打針。以Omicron擴散速度之快，兩星期後是甚麼光景，想也想得到。在生死存亡之際還要長者乾等兩星期，真是只有港產官僚才說得出口。

另一邊廂，上水屠房停運已經一星期，但38名具有屠宰生產線資歷的內地人員來港多日都未能開工。有議員踢爆，這是食環署未有積極協調所致。儘管食環署否認，但事實是上水屠房至今仍然停擺，鮮肉供應仍然停頓，食環署即使不是有心刁難，肯定也是沒有積極配合。更不必說，香港郵政以疫情嚴峻為由，周一起暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，香港連郵遞都陷於癱瘓。原來疫情一起，政府部門不是奮起打好疫戰，而是爭相躺平動也不動，公務員則個個以在家工作為最大訴求，香港人總算開了眼界。

當然，這些都是林鄭等高官一手造成。上樑不正下樑歪，他們自己都徹底躺平，還能怪下層的公僕有樣學樣嗎？高官們連中央耳提面命負起抗疫主體責任也當作耳邊風，還會關顧市民死活嗎？