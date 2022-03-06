世界視線：演員總統公關騷　平民作盾真糟糕

俄烏大戰影響全球，撇除經濟影響，俄烏局勢之所以牽動人心，關鍵在於喜劇演員出身的烏克蘭總統澤連斯基深明公關的重要，加上西方輿論操作所致。澤氏早知難以對抗俄軍，於是把自己塑造成悲劇英雄，開闢新戰線「輿論戰」，企圖把強俄壓垮。

從戰局膠着、剛開戰就談判來說，澤氏把此戰塑造成「滅國之戰」肯定是誇大其詞。俄羅斯總統普京老早承諾不襲擊平民，軍事行動也未見真章，烏國正規軍與俄軍打得有來有往，何以澤氏動作頻頻，既禁止18至60歲男性離境，又向平民發放武器，甚至縱容右翼分子在基輔和哈爾科夫等大城市部署重型火炮？目的就是把百姓當作肉盾，利用民居作擋箭牌吸引俄軍打擊，把平民傷亡歸咎於俄方，再配以西方輿論大加鞭撻。

若然澤氏真的想要和平，早該在談判桌上展現誠意，但他一味拖延時間，又高調申請加入北約、歐盟。須知道，莫斯科提出停戰前提是烏國放棄加入北約，但澤氏上演大龍鳳，此舉到底是為人民利益着想抑或謀求個人政治紅利？

普京當然不是省油的燈，俄烏代表結束第二輪談判後，初步同意設立人道走廊，以及平民撤離期間暫時停火，皆因俄方深明「攻心為上」的道理，試圖在輿論戰上扳回一城。待基輔的平民撤得七七八八，城內只剩下武裝人員，俄軍即使圍而不攻，澤氏又能如何？指望北約或美國大兵增援嗎？

耐人尋味的是，戰局膠着之際，扎波羅熱核電廠附近設施一度起火冒煙。澤氏急急批評俄軍炮擊核電廠、訴諸「核恐怖主義」，又稱核電廠一旦爆炸，整個歐洲會終結。事件最後卻只是「虛驚」，俄方聲稱已控制核電廠，反斥烏克蘭破壞小組在核電廠附近挑釁俄軍。

倘若核電廠真的爆炸，豈止西歐，俄羅斯也難逃惡果，難道普京欲自尋末路嗎？俄軍一再進攻烏克蘭的能源據點，很可能是在下一盤大棋，畢竟歐洲短時間內難以擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，俄方攻擊核電設施，或許是要喚醒歐洲民眾對核污染的恐懼，迫使西方勢力放棄東擴，重返談判桌上。