一國兩制的兩制不是河水與井水，而是在一國之內連接互動，形成動態的協同作用，兩制都從屬一國。因此，不能因港人高度自治便與一國對抗起來。與此同時，一制不是歸屬於這一代的港人，更不是為當前的社會精英和既得利益者壟斷。一國的責任是保證香港一制，乃至香港整體不會在一國兩制底下受到破壞、損傷。一國的中央政府便是要對一國兩制、香港一制負上最終和最大的責任。

香港的高度自治是國防、外交屬國家治理的範疇，除此以外，屬特區政府治理。可是，這中間還有一個重要的國家安全概念，不能拋棄。

以2019年前後的動亂來看，示威遊行是港人憲法的權利，但涉及暴力便要由特區依法懲治。可是發展至暴動，攻擊政府機關，封鎖道路，主張港獨，便不是特區的範圍，而屬國家安全，中央政府可以指揮特區政府處理，亦可以直接出手應付。

從佔中開始，示威遊行演變升級，有外國勢力介入，但若中央政府情治部門能及早發覺，警告特區政府對付，便不可能通過與香港內部勢力勾結，暴力遍地開花。若在佔中和旺角暴動時中央嚴肅介入，便不會有其後的嚴重暴動，引發香港中產階級與社會精英的大面積背叛，造成社會撕裂，讓美國有機可乘來制裁，用文宣打擊。特區政府無知低劣，但中央政府的官員卻一直抗拒把暴動定性為顏色革命，還以為是香港社會的內部不滿，安撫便成。後來確定了顏色革命，也認知為國家安全的問題，急忙修補。可惜代價嚴重，社會撕裂至今未補。

新冠疫情又是另一例子。疫情屬公共衞生，當屬特區政府自治範圍，但當特區政府應付不了，像現時日增確診5萬人以上，日死百多人，經濟破損，社會動盪，這便涉及國家安全了。中央政府及時援助，但還是礙於對香港一制的理解，不認識到嚴重的公共衞生安全已是國家安全範疇，且大有機會讓香港疫情失控向內地倒灌。特區政府當然有主體責任，但救人如救火，特區政府失職，中央政府為甚麼不即時介入接管，避免特區政府政策不對、執行不力，損害和摧殘廣大市民的生命健康以及經濟社會民生。中央政府對港人有責，不是對特區政府的問責官員有責。

香港只能依靠中央政府面對疫情，也面對未來美國的壓力。國家安全的問題要認真重視。