就在香港新冠肺炎確診者猛增到接近40萬人時，港澳辦主任夏寶龍在第七次援港協調會上說，特區官員在抗疫工作上要勇於擔當、勇挑重擔，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。他還說，各界要團結，發揚鬥爭精神，懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等言行。

夏主任講的這兩條，指出了當前特區抗疫工作一塌糊塗、一敗塗地、愈抗愈亂、愈抗確診者死亡者愈多的要害。也就是說，這兩條都已「掉鏈子」，就要翻車，不必聽弦外之音，不必猜話裏有話，大家都知道，夏主任說的第一條就差點名批評特區官員在抗疫工作中沒有做到勇於擔當、勇挑重擔也。

中央要求特區政府負起抗疫工作的主體責任，然而怎麼才能負起呢？很簡單，有「擔當」才能負起！有「擔當」才能「勇挑重擔」！特區政府、特區官員不敢擔當、拒挑重擔，那就是沒有負起主體責任，違背了、或輕慢了、或褻瀆了就職誓言，中央是可以也必須行政追責的。

說特區官員不敢擔當、拒挑重擔，一點不冤枉他們，他們的一言一行、昏招百出、胡混度日、冷漠無情、推諉卸責，700萬港人看得清楚，中央政府看得清楚。之所以如此，思想根源有三：一是「躺平主義」，他們打心眼兒裏認同美、英等西方形同草菅人命的「與病毒共存」。二是打心眼兒裏看不起和抗拒內地的抗疫經驗，更反感中央領導抗疫，認為是侵蝕了兩制。三是他們就要集體「夠鐘」卸任，他們為官一任，從來不是想「造福一方」、「造福百姓」，而是貪圖自己富貴，幾個月後期滿走人，哪管它洪水滔天！

特區官員以這樣的心態領導抗疫，那就一定會出現反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、破壞抗疫工作的惡果，而這樣的惡果不排除正如某些人所願。聯想到某些人在反修例暴亂中不作為、綏靖投降的做法，不是發人深省嗎？