俄烏戰火未息，美國又在台海攪局。美國總統拜登派出跨黨派團隊訪台，前國務卿蓬佩奧也不甘寂寞，在台灣大放厥詞，認為美國應外交承認台灣是自由主權國家云云。這純屬廢話，他在任時不敢承認台灣是主權國家，現在才來說風涼話，分明是在糊弄台灣當局，難為蔡英文感激涕零，聲稱這是傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。

其實恰恰相反，台灣愈是倚美謀獨，台海和平與安全就愈沒有保障，蔡英文若連如此簡單的道理也不懂，最好早點找醫生看看腦袋出了甚麼問題。烏克蘭就是活生生的例子，基輔當局一心以為投靠美國就可以獲得安全保障，甚至天真地以為可以加入北約，結果戰火一起，美國和北約退避三舍，充其量對烏克蘭提供一些過期軍火。台灣的遭遇會有不同嗎？

有綠營人士誇誇其談，認為世界大戰要打就只有一個地方，台灣。只有台灣才有世界大戰這種分量，烏克蘭不夠分量，不能讓美軍被吸到烏克蘭那邊去。他們的邏輯是，全世界只有台灣最重要，國際政治必須圍着台灣轉，所以，美國寧願放棄烏克蘭，也不能放棄台灣。很明顯，這種人若不是夜郎自大，就必定是智商有問題。退一萬步說，假使台海危機有朝一日真的引發世界大戰，台灣人又能得到甚麼？到時整個台灣島勢必變成一片焦土，難道這就是他們想見到的結果？好好日子不過，為何偏要自傷自殘？

有位外媒記者說得對，台灣人的生命是美國的公關妙招，迫使兩岸爆發戰爭，造成人民死亡，才符合美國的利益。以犧牲台灣人的生命為代價，換取美國再次偉大的機會，這是絕對值得的。實際上，美國在烏克蘭煽風點火，就是為了迫使俄羅斯出手，等到俄烏以及整個歐洲兩敗俱傷，美國就可以坐收漁人之利，一來進一步控制歐洲，二來鞏固世界霸權。同樣道理，美國不斷在台海攪局，就是為了激怒北京，迫使大陸動武引發戰爭，從而阻止中國崛起進程，保障美國霸權。至於戰爭會為台灣帶來甚麼災難，犧牲多少人命，老美根本不在乎，正如他們不在乎烏克蘭死多少人一樣。

美國的陰謀詭計其實很容易被看穿，偏偏台灣許多人執迷不悟，甘願充當棋子甚至炮灰。他們以為美國真的會協防台灣嗎？只要看看烏克蘭就知道答案。