國家主席習近平對林鄭政府下達抗疫重要指示已超過兩星期，中央投入大量人力物力支援特區，但疫情沒有受控，反而愈演愈烈，老弱傷殘死病枕藉，全民強檢則不斷拖延，林鄭政府有沒有就穩控疫情負起主體責任有目共睹。結果，親自坐鎮的港澳辦主任夏寶龍嚴厲斥責，直指特區官員在抗疫工作上要勇於擔當、勇挑重擔、踐行就職誓言。問題是港產官僚失職瀆職根本不需問責受罰，對於京官動怒，他們會知驚嗎？

港府專家不斷就全民強檢潑冷水，認為愈遲做愈好，說穿了，他們打從心底裏看不起內地抗疫模式，堅持西方式躺平才是王道，於是一味使出拖字訣糊弄中央，林鄭亦樂得配合。但正如食衞局前局長高永文表示，香港必須即時全民檢測並配合禁足，如果3星期能夠大量或很大程度地切斷社區傳播鏈，相信社會亦負擔得起代價。否則只會繼續犧牲老人家性命，醫療系統一樣崩潰。道理擺在眼前，但林鄭政府和專家們聽得入耳嗎？

退一萬步說，就當港府擔心確診者太多而不願做全民強檢，為還未染疫的院舍長者上門打針也是力所能及吧？然而事實剛好相反，衞生署訊息混亂，有院舍指當局要求院舍要清零14日才肯派外展隊上門打針，經傳媒報道後當局才澄清沒有其事，但至今依然有長者等候多時仍未獲安排。問及是否人手不足，會否要求中央派人幫忙，公務員事務局局長聶德權僅敷衍地說有需要會向中央求助。人們聽後不禁嘩然，病毒已攻陷數百間院舍，「幸存」長者已經不多，現在還不是有需要的時候，甚麼才是？

嫌貧惡老一直是港產官僚本色，卻萬沒想過連中央大員南下督師開腔譴責，港官都是置若罔聞。林鄭政府到底等甚麼？