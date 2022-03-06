3月4日，公務員事務局局長聶德權終於宣布，未來兩周將會派遣醫護人員，到各院舍為院友注射疫苗，更說假如人手不足，會尋求內地派員來港協助。目前，香港每天因感染新冠病毒而死的人，平均有一百多個，其中約六成是來自院舍，救人如救火，這項措施來得何其晚也！

早在2月22日，本欄已經指出：「如果本地醫護人手不足，可否請內地的護士幫忙？只要馬上組織團隊，進入本地老人院，替所有自願接種疫苗的長者服務，不就可以了嗎？」並且表示：「變種病毒Omicron的擴散速度很快，今日的香港，要跟時間競賽……」

筆者引述上月提出的建議，不是要在此「認叻」，顯示有甚麼先見之明，說實話，香港弄得今日的光景，人人都是輸家，還有甚麼叻好認？我想說的是，在下對於醫療衞生，是徹頭徹尾的外行人，但就連一個外行人，也老早能看出推行院舍打針計劃的必要性和急切性，緣何官老爺們，卻如此後知後覺？

本欄提出建議的時間，跟聶德權正式宣布實行新措施的日子，相距10天。對於一般事情，早10天、晚10天，沒甚麼大不了。但今番的疫情不同，天天都有大量市民病亡，莫說是早10天，就算是早一天，說不定也能挽救好些無辜的性命，作為百姓父母官的，又豈能如此荒怠正事！

況且，因為筆者沒甚麼衞生常識，故延至2月22日才能發現問題所在並提出建議，但政府的醫療顧問團人才濟濟，更有成員在呼吸治療的界別中排名世界第二。特區班子坐擁如此強勁陣容，為何見事和決策竟可這般疏忽加緩慢？香江府衙，是否當真該來一次大清洗？