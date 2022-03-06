量子物理學家Niels Bohr說過：「專家就是在非常狹小的領域裏，犯過所有能犯的錯。」相比那些但凡專家說甚麼便都一律奉為圭臬的盲從大眾，諾貝爾獎得主的視野總是非凡。

談到專家之亂，香港人感受殊深，例如有專家日前到一間院舍擬為院友打針，但因為院舍內多名長者快速測試呈陽性，因此無法接種疫苗，他估計只剩下兩、三成院舍長者未受感染，形容接種疫苗的最好時機已經錯過了，相信長者在第5波疫情中將要付出很大代價，死亡數目會很高。

問題來了，正如有立法會議員批評，醫管局將未完全康復的染疫長者送回院舍的做法錯誤。眾所周知，醫院有註冊醫生、護士、專業儀器，俱為院舍所缺乏的，醫管局為減輕公營系統壓力，將皮球大腳踢給院舍，別忘記，疫情記者會上每說到死亡個案，總不乏大批長者、長期病患，即使已接種兩針、3針，亦難逃一劫。醫管局這等操作是過分高估了長者抵禦病毒的能力，還是低估了病毒的傳染性？爆疫院舍短短兩星期爆升至755間，近萬名安老或殘疾院友確診，為何專家不去口誅筆伐呢？

每當念及長者們年輕時建設香港，今天的港官、醫生、護士、專家等，成長過程中或多或少也受過這班長者昔日透過向政府繳稅，再發放給這班後輩包括教育、醫療、住屋等的恩惠，有人卻恩將仇報，是否太寡廉鮮恥？

此外，有專家早前指幼童體積小、氣管窄，較易出現重症，又指兒童近年減少上學、外出，未能透過重複感染帶來「交叉免疫」。莫非醫學界今天才發現幼童氣管窄？水浸眼眉才來見人所共見的專家，根本是浪費市民大眾的寶貴時間。試問針對一老一少的，又豈止新冠變種病毒？