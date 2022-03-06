政府專家推算，全港約有15%人已染疫，且確診數字會持續上升。正值抗疫關鍵之際，政府應做好統籌、資源分配及資訊管理、發放和澄清工作，惟當局發布資訊混亂，加上滋事分子散播謠言，社會人心惶惶。

國家的支援有助港府抗疫，但打鐵也要自身硬，政府須善用中央資源抗疫，統籌把物資精準送到真正有需要的市民手上，總動員在家工作的公務員團隊參與前線抗疫工作及增加求助熱線，亦應改善發放資訊方式，準備好全民檢測配套措施。

可是，第5波疫情爆發至今，官員與專家言人人殊，繼早前於動態清零、與病毒共存立場搖擺不定，政府上月表示快速測試不能代替強檢，之後卻宣布按地區風險增派快測套裝取代強檢；更曾指將開放快測呈報平台，但至今仍未推出，確診市民求助無門。

在宣布將會實施全民檢測後，政府、專家又不咬弦，爭論應否禁足，部分專家日前更提到已錯過全民強檢的時機！那在最佳時機時又為何不做呢？港府抗疫朝令夕改，處理內地支援人員及物資，如到港的屠宰員及中成藥等又官僚怠慢，加上有人四處散播謠言，市民紛紛搶購藥物及食品。如今，市面已經買不到退燒藥及治喉嚨痛等藥物，大量確診市民在家隔離缺乏藥物等支援，求助熱線又打不通，但官員態度近乎「闊佬懶理」。

京官日前訓誨港府要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言，亦要求有力揭批和依法懲治反中亂港分子抹黑攻擊、散布謠言、製造恐慌等干擾破壞抗疫的言行，全力維護社會大局穩定。疫情嚴峻，市民生命危在旦夕，請港府官員不要陽奉陰違。