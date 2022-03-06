今年一月，香港抗疫總司令林鄭月娥還意氣風發，自詡香港不同於內地的抗疫策略，染疫人數按人口比例之低，位於全球前列，對全民強檢建議認為香港專家沒提出此做法主張，錯過了一次又一次全民強檢和「谷針」的最佳窗口期，錯失了一次又一次運用「紅蘿蔔」鼓勵和立法強制防疫手段的機遇，自毀斬斷病毒傳播鏈的長城，導致防疫抗疫大崩圍。

香港抗疫總司令今天已不用自詡功冠全球了，因為香港的疫情已進入世界衞生組織視野，獲世衞提出5項改善建議。香港的疫災已「超英趕美」，染疫死亡人數按人口比例比較，以3月1日7天平均數，每百萬人口的死亡個案計算，香港已達8.69，遠超美國5.55、英國1.74，並威過新加坡的1.85。香港中招人數逾40萬，第5波已有逾千人疫歿，借用「一將功成萬骨枯」送給林鄭，真是「實至名歸」。

大量市民染疫死亡，來自於海嘯式的染疫人數基礎，必須說明，政府的統計已墮落為放棄根據政府檢測手段，靠市民自測自報，其準確性實屬疑問。可能因政府無法收治或救治，又或中招者因求救求診無着，不懂自測而索性不報或不懂申報，香港總染疫人數可能已遠超40萬。

如果世上有後悔藥的話，又如果抗疫總司令還會有後悔的感覺，當會有五後悔不該：後悔不與澳門特區並肩學內地先進抗疫經驗，今天連澳門也派出十餘人的專隊援港；後悔不第一時間全民強檢及隔離，錯誤只滿足「打跳蚤式」圍封強檢；後悔無決心「谷針」，錯過派錢、抽獎及強制等各有效推動「谷針」手段和時機；後悔「安心出行」根本是自欺欺人，沒掌握病毒大數據打抗疫仗；後悔迷信西方、抗拒內地、盲目自信自大，結果自毀政治前途。