市場營銷學中，有所謂「飢餓營銷」，大意是指商品提供者有意調低產量，以期達到調控供求關係，製造供不應求「假象」以維持商品較高售價和利潤嘅目的。老朽相信，近期啲連鎖超市一度人潮洶湧瘋搶物資，彷彿戰亂，又似世界末日，充分體現港人「執輸行頭慘過敗家」嘅心態多過「飢餓營銷」！

之不過啲連鎖超市又更改營業時間，有啲實施產品限購，有啲取消特別優惠購物日，市民更感到神經兮兮，以為唔買多「少少」就會蝕底，你一張單限5件吖嘛，惟有轉頭又排多次！呢，據悉元朗有超市連避孕套貨架都清空，心水清網民笑說：「又禁足又隔離又在家工作，多咗時間在家做愛做嘅事，萬一搞出人命邊個養？」疫下難得有啲笑料，讓繃緊嘅神經稍為鬆弛吓，都係好事！

其實羊群效應有時都難以避免，老朽相信香港背靠祖國，日常食用物資應不愁缺乏；政府公布嘅資料亦指經陸路和水路運到香港嘅蔬菜、雞蛋、冰鮮豬肉等供應充足，甚至高過平日內地供應量近兩倍，不過市民都係鍾意「搶購」，俗語話「見過鬼怕黑」，唔通多數市民見過餓鬼，怕餓死好辛苦？

事實上，庸官政策朝令夕改，一時一樣，封城禁足之說版本複雜，搞到市民無所適從，買多少少以防萬一乃無可厚非，可是，見到電視訪問個師奶，成個大雪櫃凍肉蔬果塞到爆一爆，仲話驚儲唔夠糧食，阿姐，俄軍打到嚟都未使咁緊張啩？

唉！眼見確診和死亡個案不斷破頂創新高，庸官無能，第5波疫情完全失控，市民也只能自求多福，自我解救，是以每日不是奔波超市「入貨」，就係選購新冠病毒快速測試套裝，仲有餘暇就睇吓視頻教點防範中招，其實都好鬼忙㗎！