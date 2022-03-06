對於俄烏最近形勢，筆者先申明立場，就是應尊重和保障各國的主權、領土完整和安全關切，當前衝突應透過外交談判去解決，反對一切火上加油的言論和措施，希望中亞區域能夠早日實現和平。然而，不同的人對於俄烏衝突這同一件事，會有不同的認知、判斷和反應，因此對事情的陳述演繹，重要程度有時比真相有過之而無不及。這就是「認知戰」的基本邏輯，誰主導了認知戰，就很可能主導形勢的發展。

在俄烏衝突中，我們見到典型的認知戰套路。第一式是禁言，即西方主導的Facebook、YouTube、IG等主流社交媒體，紛紛推動對俄方資訊的限流、演算法限制等措施，甚至封殺親俄資訊的帳戶。當然，這些做法都會冠以打擊假消息之名義。但2019年香港黑暴的經驗告訴我們，反政府的假消息和謠言滿天飛，這些西方社交媒體有嘗試阻止嗎？

第二式是主動發放假消息，比如開戰之初有所謂「基輔幽靈」，烏克蘭戰機以一人之力擊落俄軍6架戰機的神勇戰績。但如果烏空軍如此強勁，俄軍又怎可能有連綿60公里的車隊長驅直進？又怎會有烏軍蛇島不屈勇士「全體陣亡」的可歌可泣故事？但兩天後原編制的士兵被俘並列隊成排來個大合照。最離譜的一次，是一段廣傳視頻，描述年幼女兒哭別父親上戰場抗俄，令人動容，後來有人發現，原來這是較早前烏東地區一名父親準備把女兒撤離到俄羅斯，自己則留下與「入侵」他家園的烏克蘭軍隊戰鬥。

最後一式是群眾壓力，美國及西方陣營現時高舉抗俄援烏為政治正確，不容有另類觀點，甚至沉默也不被接受。上月底，德國慕尼黑市長賴特爾以公開信方式，向慕尼黑愛樂樂團來自俄羅斯的國際著名指揮家捷杰耶夫喊話，要求他就俄烏事件明確表達立場。捷杰耶夫沒有正面回應，於3月1日即遭慕尼黑方面解僱。在判斷國際衝突中，有時難以非黑即白作論。須知言論自由包括沉默的自由，在崇尚自由的西方社會，怎麼連沉默的自由也沒有？

這就是認知戰常見的套路，透過控制傳媒和網絡，先對敵人塑造一個邪惡形象，樹立自己的正義，誤導一些國家的國民甚至領導層作出錯誤的決定，去達到其政治目的，這都是美國在過去幾十年玩得最熟練的戲法。我們作為一般人，為免被認知戰所迷惑，要煉成金睛火眼，以多角度去了解事件，要有求真的態度。比如俄烏衝突，兩國背後的矛盾原因是甚麼、烏克蘭近年國內出現新納粹主義團體「亞速營」的情況如何等。

此外，支持和平的朋友，亦要關心世界上其他地區的戰火，不要掛一漏萬，比如在2月24日俄羅斯揮軍烏克蘭的同一天，美國空襲索馬里、以色列空襲敍利亞、沙特阿拉伯空襲也門，這些同樣是沒有得到聯合國授權的軍事行動，也值得國際關注。