今次美國借烏克蘭之戰來制裁俄羅斯，有兩個特殊之處。一是早有預謀，布局已久。若相信烏克蘭前總理說的，美國是計劃攻烏東地區，用新納粹武裝對當地俄裔進行種族滅絕。美國政壇是猶太人主宰。烏克蘭現政府也以猶太人為主，本不應與新納粹主義者合作，可是利之所在，原則是沒意思的。況且新納粹武裝一如伊斯蘭國，都是美國利用的工具，用完便棄，哪需講求原則呢？美國的預謀不是美國與北約出兵，而是在烏克蘭早布置顧問、僱傭兵和大量武器提供給新納粹武裝，後者是美國的心腹，反而烏克蘭政府軍全被忽視，送上的武器也是過期報廢的。

二是美國的行動是全方位、天羅地網地制裁俄羅斯，妖魔化俄羅斯。不惜切斷俄部分銀行與SWIFT的連接，要將俄的經濟、主要企業，以至對外文化技術交流置於死地。即使美國制裁伊朗也沒有這樣的鋪天蓋地。且有說法要制裁印度，因印度購買俄羅斯的軍備。這是政治化的二級制裁，似乎是美國得意忘形。不過，它還不敢針對中國。待倒俄之後，下一步便是倒中國了。

此外，美國媒體政府把仇視俄羅斯變成宗教式的行動，西方的傳統所謂普世價值，如新聞自由，都公開破壞。只容許一面倒的美國宣傳，在歐美影響很大的「今日俄羅斯」便被取消。典型中世紀十字軍東征時的心態、做法。美國對付俄羅斯的做法，比對伊朗、敍利亞更為瘋狂。一方面可能是俄羅斯勢力強大，單以戰爭不易打敗，要採混合戰爭，其中一個考慮是美國要置俄羅斯於死地，故此無所不用其極。另方面美國視中俄為最大敵人，近年已經交替用不同的手法、技巧攻擊中俄，封閉「今日俄羅斯」，切斷俄銀行與SWIFT的連接，是試探性看反應如何，以便下一步應用於中國身上。

俄羅斯早有預防，但估計不到美國這樣不顧一切，損失應會不少。中國金融貿易外匯儲備都緊依美國，一旦SWIFT切斷，將會是災難性。美國此舉，可能是警告中國。但同時卻警醒中國，要從現在開始加快去美元化、去美國化，以及規劃反制的措施，及早布局。不過中國要防的國內親美，畏美者作反，也要捍衞香港的國際金融中心的功能作用。因為容易受打擊，不易防範。這就要求中央政府與特區政府作出規劃，從根本上來予以反制。