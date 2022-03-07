追本溯源，引發這場俄烏大戰的歷史背景和動力，就是30年前蘇聯被美國西方肢解，蘇聯的十幾個加盟共和國分崩離析，紛紛獨立，成了美國西方繼續擠壓、打擊俄羅斯的政治軍事工具；俄羅斯如果不想再被美國西方打壓、欺辱和顛覆，就只能在鬥爭中打掉這些工具，把它們收為「俄有」，回歸俄羅斯。

三十年河東，三十年河西，普京正在帶領俄羅斯「從頭收拾舊山河」，這是振興俄羅斯必須跨過去的「坎」。美國西方曾經通過內外施壓、培植代理人，忽悠蘇聯領導人改旗易幟、信奉美西價值觀，實施他們的政治、經濟整套制度不費一槍一彈，取得了冷戰勝利而無比興奮和驕傲；俄羅斯不得不接受蘇聯解體後的爛攤子、不得不低三下四，以葉利欽掌權後期最突出——被美國頤指氣使、說一不二地以「經濟震盪療法」徹底毀了俄羅斯經濟。

在國際戰略和國家安全上，美國西方繼續威迫俄羅斯，北約東擴，把導彈、大炮架在俄羅斯的家門口，烏克蘭還有能力發展戰術核武，有機會核威脅俄羅斯；美國西方雖然已經肢解了蘇聯，把俄羅斯欺負到扁，但他們仍然視俄羅斯為敵人，不把俄羅斯完全踩在泥裏絕不罷休。

這個戰略布局中，烏克蘭最具戰略地位和實力被美國西方用來打壓俄國，為此美國西方搞了無數的動作。正如普京所說：無論烏克蘭的形勢如何，他們只有一個目標，就是阻止俄羅斯的發展。普京說，他們現在再次嘗試敲詐我們，再次以制裁威脅我們。普京說，在北約文件中，我們的國家被官方直接宣告是歐洲大西洋安全的主要威脅。普京說，美國及北約已經開始無恥地開發烏克蘭領土，作為潛在軍事行動的戰區，定期聯合軍演有明顯的反俄焦點……

那場蘇聯解體的冷戰大勝，讓美國西方沖昏了頭腦，以為再玩玩對葉利欽時期那一套，普京就會屈服。不料，他們遇到了已經憤怒地站了起來的復仇者，先下手為強！