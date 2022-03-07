港府為了證明本身負起抗疫主體責任，日前煞有介事發表聲明，稱在行政長官林鄭月娥領導的抗疫機制下，各司局長無分彼此肩負抗疫任務，過去兩年多政府因應疫情成立了三級應變機制，由行政長官領導的督導委員會暨指揮中心按照疫情發展制訂應對策略和措施，委員會先後召開120次跨部門高層會議，而顧問團成立至今亦與行政長官舉行了27次會議。

為政不在多言，顧力行何如也。不管港府召開多少次跨部門會議，與顧問團舉行多少次會議，都無法否認抗疫措施雜亂無章的事實。全民檢測固然不知何時落實，連快速檢測呈報平台也無影無蹤，港府開了那麼多會，到底解決了甚麼問題？面對各界質疑，當局稱因涉及複雜技術，衞生署及創新科技署的資訊科技人員仍在籌備。至於還要籌備多久，只有天曉得。

見微知著，一個快速檢測登記平台籌備一個多星期還無法推出，港府抗疫效率可想而知。更匪夷所思的是，許多院舍已被病毒攻陷，長者處境極度危險，偏偏衞生署慢條斯理，說要派外展隊上門打針，卻拖拖拉拉，不少長者等候多時仍未獲安排。難為高官還好意思強調「早發現、早隔離、早治療」，臉皮未免太厚了。

說來不可思議，國家領導人發表重要指示，港澳辦負責人也出聲警告，依然無法改變港府躺平的心態，可見這已不僅僅是能力不足的問題，而是政治態度的問題。有人陽奉陰違，有人明頂暗抗，即使國家出手大力相助，也無法阻止疫情失控和社會陷入巨大混亂。

很明顯，在「一國兩制、港人治港」之下，中央對港府似乎有一種鞭長莫及的無力感。內地官員抗疫不力，隨時被撤職查辦，而港府官員不管如何躺平，都不會被問責，這正是導致香港疫情嚴重失控的根本原因。所以，中央必須拋開所有顧慮，對港府厲行問責，即使臨陣易帥也在所不惜，必要時中央更應直接領導港府抗疫。須知香港疫情失控，不僅損害港人生命健康及經濟民生，而且勢必拖累全國，危及國家安全。內地連日出現大量香港輸入病例，已是一個明顯警號，中央豈能繼續坐視不理。

說到底，抗疫只有一國，沒有兩制。既然內地堅持動態清零，香港就必須跟隨，不容討價還價，更不容陽奉陰違，誰躺平誰就必須下台。