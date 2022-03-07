本港疫情一發不可收拾，成為正在北京舉行的兩會重要議題。主管港澳事務的副總理韓正接見本港和澳門的全國政協委員後，有全國政協委員引述韓正指出，每個市民的生命一樣重要，但聽聞有私家醫院不接收新冠病人，認為不可能接受，有違「白衣使命」，質疑為何要選擇性救人。

這番話可謂說出無數徬徨無助的港人心聲。私院向來「無錢莫進來」，但在今波疫情之中，私院是連有錢的發燒患者也拒諸門外。筆者有朋友的5歲兒子發高燒，過去私院是有理無理都安排留院，但現時卻明言不接收發燒患者，最後僅給予退燒藥物將朋友打發掉，而且若患者不是小孩而是成人，肯定又是將患者大腳踢往公院急症室。幸好朋友兒子有驚無險，經測試證實沒有確診，否則肯定更加手足無措。

誠然，新冠病毒傳播極快，私院擔心接收患者會造成院內大爆發，亦無足夠隔離病房接收患者。但現在是連發燒患者也近乎一律拒絕診治，一般西醫同樣將發燒病人視同「麻瘋」患者看待，結果病人只能返回公營醫療體系，令急症室更趨崩潰。

可能迫於輿論壓力，加上首富捐錢資助，目前已有私院表示願接受初確患者「視像」睇醫生，但仍有私院話之你，連有政府資助、公院轉介的非新冠、非緊急手術病人也是選擇性接收，政府轉介數十宗個案，最後只敷衍地接收數宗。正是私院自掃門前雪，令疫情更趨惡化，公院亂象雪上加霜。

現在連國家領導人都開腔表達不滿，不知私院會否有所改善？這些打着慈善團體名義、享盡免稅優惠的私家醫院，幹的卻是唯利是圖的生意，白衣使命早就蕩然無存。奈何特區政府一樣嫌貧愛富，指望港官整頓私院只是緣木求魚，最後可能又是要靠中央幫忙。