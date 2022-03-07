香港在新冠疫情下，要弄得今日的光景，部分原因也是大氣候使然。所謂的大氣候，是全球疫情正由歐洲、北美洲移至亞洲。西方要染疫的人，大多已經染過，如今全球每日確診宗數最多的地區，不再是美國，而是南韓，至於日本、香港也是排在前列位置。過去兩年，是「西山下雨東山晴」，今天則是相反。

新冠變種病毒Omicron的傳染力，委實非同小可。早前已經有個案顯示，你只要在鐵路站內，跟一個確診者擦身而過，已經可以被感染。

筆者跟大部分市民一樣，原以為只要請來內地專家、醫護，馬上全面強檢，病毒就能滅迹。但專家小組已到港多時，大檢測的行動猶是只聞樓梯響，看來想將北枳南植，將內地的一套搬來香港，也不是易事。

有人認為，是因為特區的管治班子刻意刁難，才使大檢測遲遲未能開展，我不敢排除這種可能性。不過，香港疫情已到了十萬火急的地步，此事更關乎國家顏面，如果中央鐵定要立即在港推行大強檢，以這個弱勢的特區政府，他們有膽子、有能力，去悖逆阿爺的意願嗎？況且，如果能盡快減輕疫情、穩住局面，對某些想連任的官員，豈非更有利？按理他們該不至於，要拖大檢疫的後腿吧。

看來更大的可能性，是香港的疫情已發展得太糟，就連內地專家作實地視察後，也覺得現階段作全面強檢未必濟事，只能任由疫情爆發至頂峰，待回落時再設法對付。事實上，本地很多醫療專家正是持這種態度，說不定他們把內地的專家團也說服了。現在據聞大檢測的行動，要到本月底才開展，在該日子之前，你我只能自求多福。