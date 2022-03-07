激濁揚清：新版疫苗去了哪兒-陳以瞻 評論員

對全人類來說，這個星期本來是相當值得注視的一周，皆因3個多月前，Omicron在世界多地陸續出現確診個案，有疫苗藥廠當時便預告6周內更新疫苗、100天內付運，應對這種肆虐全球的變種病毒，本周正是約定之期，但到頭來還是照樣的遙不可及，抗疫永遠存在着許多不可忽視的人為因素。

據報道，當日許下豪情壯語的藥廠早前解釋，由於監管機構需要更多臨床試驗數據，故新版疫苗無法在3月底推出，換言之，原先說的最快本月大量生產，已像抹掉了的粉筆字。藥廠意思非常明顯，關於承諾之所以無法履行，問題不在藥廠。

1989年諾貝爾化學獎得主、美國生物化學家Thomas Cech月前表示，實驗室裏許多學生都可以在一周內完成疫苗排序，並以此製造對應疫苗，顯示mRNA技術已經成熟，目前最大的問題不是缺乏疫苗研發技術，而是科學家和工程師缺乏與大眾溝通，分享這些技術。大藥廠既已展示了mRNA技術的安全性，他希望各國監管機構能縮短同一技術疫苗的評估時間。

科學家與工程師對自家發現秘而不宣，拒絕開誠布公，或許是出於謙虛吧，應該不會與藥廠天文數字式的疫苗收入，又或早前外界猜測有人可憑研發mRNA技術問鼎諾貝爾醫學獎有關吧？

當讀到美媒報道有藥廠去年停產新冠疫苗，改為製造另一款潛在利潤更高、與新冠病毒無關的實驗性疫苗，另有大藥廠的高層早前批評有人透過散布反疫苗的假資訊牟利，怎麼牟利法卻語焉不詳，便令人對抗擊疫情不感樂觀。

世界衞生組織警告重複施打加強劑非良策，應採用新的疫苗來更好地防止病毒傳播，逆耳忠言不是假資訊，這也搞不清，永遠只能是「抗逆」。