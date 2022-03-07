香港第5波疫情確診個案累計逾40多萬宗，由於治療及隔離設施嚴重不足，數以十萬計患者被迫居家隔離、自行治療，但政府支援不足，消息混亂。衞生署、民政事務總署的熱線打不通，申報快測結果平台遲遲未見影，無藥食、無醫生看，市民彷徨無助，猶如自生自滅。

筆者在過去一段時間，與所屬政黨九龍西團隊在深水埗和油尖旺設立支援熱線，每日接幾百宗求助個案，不乏家居環境惡劣的劏房戶，或家有老幼的家庭，即使人手緊張，我和義工隊冒着風險，盡力提供支援，包括派發快測包和中成藥。不過這些物資只是應急，難滿足所有隔離者，尤其重症者的治療需要，部分人更因延誤治療釀成悲劇。

其中一個不幸個案，是一位50多歲的獨居劏房人士，由輕症拖至重症，一直未能送去隔離和治療，最終在劏房失救而死。事件揭示出當局對居家治療者缺乏支援，在分流患者、派發藥物、統籌人手等抗疫環節，更是千瘡百孔。

筆者作為立法會民政事務委員會主席，敦促特區政府必須總動員，建立完善和高效的支援居家抗疫機制，民政事務局只設立熱線並不足夠，須透過各區民政事務處統籌資源和人手，利用好18萬公務員和民間團體，甚至聘用失業市民，上門送物資。當網上申報平台出台，再結合數據分析，進行快速和到位的支援，包括網上診症和資訊指引。

如何及早救治和分類治療尤為重要。對於劏房和安老院舍的輕症患者，應及早送往隔離，盡可能在初期治愈，以降低重症和死亡率。面對隔離設施需求上升，除了使用中央援建的方艙醫院，當局必須再想辦法，包括徵用即將落成的過渡性房屋，以及會展、體育館、空置校舍等，提供更多的隔離單位。