林鄭政府防疫抗疫兵敗如山倒，究其思想根源不離推行對病毒綏靖主義、事事尋求所謂平衡妥協，從而放棄從速、從緊、從嚴對付傳染病不二法門的原則，賣那些不應該賣的所謂「人情」，以為面面俱圓、處處討好，便會贏得掌聲，結果是「豬八戒照鏡」，裏外不是人，「安心出行」便是最明顯、最違反科學原則、最放棄掌握大數據資訊抗疫的經典失敗例子，林鄭自詡建設智慧城市真是十分諷刺。

周前，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，在記招會上宣布因確診個案曾進入或停留的處所已遍布全港，便暫停「安心出行」的通知，公然自廢警示功能，此舉無疑宣布「安心出行」的死刑。說到底，「安心出行」蓄意不同於內地大數據功能，既非「健康碼」，也非「港康碼」，早已是眾高官心目中的「皇帝的新衣」，只不過誰公然戳穿皇帝沒穿衣的真相，誰便沒好下場而已，當下限令使用「安心出行」的規定已名存實亡。

特區政府在嚴峻的疫情下，不是以保護生命為第一位，從嚴、從實、從緊、從速追蹤病毒源頭，遏止傳播，而是屈膝於一小撮人的自私及偏激的所謂私隱，更說甚麼用「安心出行」可平衡「健康碼」，遷就愚昧無知，沒實名、沒身份證號碼、沒檢疫紀錄、沒注射紀錄、沒提示進入危險區警示、沒追蹤功能等，最終被實踐證明是廢物便棄如敝屣，絕對是創新及科技局的恥辱，是對科學創新稱號的嘲笑。對此，其實港府官員若稍有頭腦者都心中有數，只不過為鐵飯碗「看破不說破」而已。

內地已有成功的「健康碼」，澳門使用效果十分好已是先例，香港為何另搞一套把港人作「安心出行」的白老鼠，無非是林鄭政府的「邊界原則」作祟吧！