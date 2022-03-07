眼見香港疫情已經到了危急存亡之秋，過去幾日，總確診個案超逾44萬宗。衞生署衞生防護中心估計，或有超過10萬人會透過快速檢測呈報平台登記染疫。之不過，呢個關鍵嘅平台自政府上月25日晚公布要設立後，一周過去仍未見推出。阿哥，庸官仲等乜吖？難道真係要等到染疫者病好病死也未見出台？

呢！有組織斥責政府連一個平台都未能及時推出，大大影響重要嘅疫情數據，斥責庸官心態怠慢且目標不清晰，懷疑呢個政府都唔知自己做緊乜！都唔使懷疑咯，一眾高薪厚酬嘅庸官，之所以係廢柴，皆因一味自吹自擂，講就天下無敵，做就有心無力！不！根本係無心無力，遂使港人喺第5波疫情，叫天不應，叫地不聞，多少高危確診者缺乏支援，所有熱線長期打唔通！叫白車等到變黑車！有市民無語問蒼天：家人並非死於新冠病毒，而係求醫無門！這裏是繁華香港，怎麼比之第三世界仲要不堪？一眾廢官仲好意思個個月支糧30、40萬元嗎？

一個快速檢測呈報平台都未知何年何月何日才可推出，好心平時咪叫香港做「智慧之城」，廢噏如何追求創新科技啦，講出來盞笑死大笨象！林鄭就話過去兩年，政府因應疫情成立了三級應變機制，如何應對策略和措施，怎樣先後召開120次跨部門高層會議，而顧問團成立至今亦與行政長官舉行了27次會議！各位，為政貴在力行！開再多嘅會有用嗎？老朽又諗起一副對聯，上聯：你開會我開會大家都開會；下聯：你發文我發文大家都發文；橫批：誰來落實。依家成個特區政府，做實事有執行力有責任心嘅官員，地氈式搜索都難刮出一個，而吹水自我膨脹者則一塊木板被風吹下來，隨時砸倒10個8個！香港癱瘓，廢官要追究問責！