第5波疫情嚴峻，隔離和治療設施供不應求，大批患者滯留社區，有人更未及送院已往生，令人深感悲戚。然而，作為抗疫奇兵的方艙醫院，未啟用便猛遭流言攻擊，謠言雖能止於智者，但在今天「深偽」（deepfake）橫生、「港奸」未絕的時代，抗疫清謠便成為考驗管治、踐行就職承諾的新試場。

抗疫在與疫情作時間競賽，中央援港興建8間方艙醫院，目的是借助「國家速度」提升對港人生命健康的維護，而位於青衣的方艙醫院僅用7天時間便率先交付使用，與香港現時公屋單位平均需時7年籌備興建，對比懸殊，亦從一個側面凸顯內地與特區在抗疫能力和擔當上的分野，這需要我們認真學習而不是「亂放毒箭」。

方艙醫院源自美軍在越戰時的可移動野戰醫院，是以醫療方艙為載體，具有緊急救治、外科處置、臨床檢驗等多方面功能，由於機動性高、部署快、成本低，環境適應性強等，現已普遍延伸到抗震救災等突發性應急醫學救援任務，成效顯著；其醫療條件雖不及正式醫院，但足以治理輕症患者，以便騰出更多醫院床位收治重症患者。

可惜，有人的亂港之心未死，連關乎抗疫重責的方艙醫院也不放過，醫院尚未啟用，不實流言熱議已在網上「洗版」，既有謔稱方艙「大陸化」，又有指設計猶如「監倉」、「臨時貨櫃屋」，更有配上「深偽」假圖的「一排5個踎廁」指控。其實，有關網議雖極盡誇張煽惑，但全都偏離事實，只要當局挺腰板、敢擔當，不再優柔寡斷、怕事卸責，主動將事實和初心全部攤在陽光下，謠言自當不攻自破，但問題是：當局有這個高度和能耐嗎？抗疫戰不是口水戰，建好醫院只是第一步，管理好、使用好，讓患者及時得到救治和隔離才是任務的關鍵。

剛啟用的青衣方艙醫院，負責管理的紀律部隊採取同理心、人性化的「小區管理」模式，讓患者在接受治療之餘，心理和精神需要都得到滿足。其中，會約以1對50戶的人手比例，安排工作人員作24小時當值聯繫，並與患者以電話溝通，又向他們提供免費報紙、5G網絡和網上娛樂平台等，更正籌備製作抗疫資訊短片。可以說，該做的都已超額完成，更已超越一般傳染病醫院，若仍堅持要與度假村或星級酒店作比較，則全屬「撩交嗌」，社會應作公議。

儘管方艙醫院的內部管理有心有力，但其外部管理和院舍運用方面，明顯有待改進。第一，在全城床位短缺，有確診者仍滯留家中之時，相關單位仍不預早協調安排，令有3,900個床位的青衣方艙醫院，啟用5日僅收治272人，浪費資源兼讓病人受苦，全屬不可接受的人為失誤。不改善根治，更多的方艙醫院都是徒然。第二，應考慮將抗疫提升到國安層次，進行緊急立法，對在網上造謠誣衊，惡意散播虛假消息者，按《港區國安法》究責嚴懲。