世界視線：停火撤走難上難　烏東平民淪炮灰

俄烏戰爭現時已變成消耗戰，俄軍繼佔領烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松後，加緊圍攻東部孤城馬里烏波爾。雖然雙方同意短暫停火，讓平民撤離減少傷亡，但未開始已叫停，並互相指摘。城內平民的安危備受關注，一旦無法離開，將注定在無情炮火中成為炮灰。

馬里烏波爾如突出部般，楔入烏東兩個親俄分離政權與西面俄軍佔領區中間，亦是亞速海沿岸唯一仍由烏軍控制的城市。自別爾江斯克失守後，馬里烏波爾處於東西俄軍夾擊及包圍，食物短缺、缺乏水電及天然氣。為了落實第二輪談判共識，馬里烏波爾前日停火7小時，其中平民有5小時離開，但俄烏均指摘對方違反停火令，停火令維持不足半小時。由於鐵路受損，民眾無法離開，時間有限下難以安排更多運輸工具接載，意味將有大批平民被迫困守危城，迎接下一階段更殘酷慘烈的圍城戰。

俄軍攻城部隊指揮官亦面臨兩難局面，顧及平民恐導致己方傷亡慘重；不顧平民傷亡以重武器猛攻雖可順利完成作戰目標，但可能觸犯殺害平民的戰爭罪行，國際社會將有新一輪對俄制裁。如果有守軍換上便服或藏在民居中攻擊俄軍，俄軍或被迫無差別消滅潛在目標，平民慘重傷亡無可避免。烏克蘭國防部已教導及訓練平民以汽油彈攻擊俄軍車輛，社交網上更有人親身示範，馬里烏波爾之戰可能出現更多類似一幕，恐怕有大量平民死於俄軍槍下。

馬里烏波爾之戰勝負結果，對整個戰局及下一輪談判有重要影響。如果俄軍勝利，烏東與克里米亞半島的連結將打通，在沒有後顧之憂下向內陸及第聶伯河上游推進，或繼續向西威脅尼古拉耶夫及敖德薩，奪取船塢及港口。一旦俄軍佔領所有黑海及亞速海城市，有助瓦解烏軍士氣，成為迫使烏克蘭屈服的有力籌碼。相反，若烏軍堅守成功，將是轉入反攻後首次勝利，對激勵士氣有極高的作用。

俄羅斯總統普京一早明言談判期間不會停火，馬里烏波爾之戰或與談判同步發生，戰事強度或較之前強烈。平民能否安全撤離成為各界關注焦點。假如他們最終無法離開，將成為悲劇主角，消逝於戰火中。