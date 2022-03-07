正論：死不安息生者痛　抗疫兩年一場凶

抗疫一錯再錯，特區死得人多，第5波疫情死亡個案直逼二千宗，大部分死者皆為60歲或以上人士，80歲或以上的死亡個案佔整體七成。港府失職，令不少老人家未能善終，遺體更在醫院隨處放，未能安葬，眾多慘死亡魂，如何能安息？一宗又一宗人間悲劇，家人忍淚走出來控訴當局不仁！

病人離世，遺體本應舁離病房，然而因為醫院殮房爆滿，結果不少遺體遺留在病房周邊地方，包括手術室、急救室的儲物區及戶外帳篷甚至急症室走廊。一名老翁在安老院不適送院，送到聯合醫院又未及時獲得診治，結果命喪當場，但遲遲未送入醫院殮房，放在走廊數日，整條走廊原來一早已經堆滿屍首，情況不但令人心寒，家人看在眼內，心痛傷上加傷，孝女不忍慈父遺體被如此對待，連最後尊嚴都被踐踏，向院方作出大控訴。疫下類似悲劇，比比皆是，一名安老院八旬老翁患有癌症，因身體情況轉差而送院，想不到成為最後一面，入院後就不能再見，更因為疫情關係未能辦喪禮，草草登記後就被送往火化，只有認屍時才看見遺容，連盡孝道也不能，無語問蒼天。

根據衞生防護中心指引，新冠病毒死者，不可做防腐處理，所以必須盡快出殯，早前有指部分殯儀業界拒收確診者遺體，殯儀業稱並非拒收，只是人手不足，連安排靈堂都有難度，加上許多死者家屬亦正被隔離，無法出席喪禮，而且政府防疫設下種種限制，非新冠死者的喪禮亦被迫一切從簡，估計一半以上疫歿直接火化而沒有任何儀式，十分淒涼。

歸根究柢，特區政府抗疫千瘡百孔，既沒有洞悉先機，嚴防輸入，結果爆出驚天第5波，亦沒有周詳應變計劃，對種種突發情況都沒有做好準備。其實全世界又不止香港爆疫，而且第5波比其他地區遲來，不單止歐美，亞洲區也有大批國家死亡者眾，要緊急處理，只要放眼世界，有這麼多例子給香港參考，未雨綢繆，就不會像現在被殺個措手不及。

抗疫超過兩年，曾經以為政府可以帶市民走出疫境，官員不斷以「本地清零」來標榜，一直令大家以為抗疫有希望，可是希望愈大，失望愈大，尤其是去年底，引頸以待的通關臨門泡湯，之後第5波殺到，摧毀了兩年的抗疫成果，更為香港各行業帶進前所未見危機，要從頭來過。港官高薪達世界元首級，卻屢犯低級錯誤，誤盡蒼生。

政府官員及醫管局要為連串不幸負責，老早已有警告一旦大爆發，醫療體系會崩潰，現在不幸言中，其實這兩年間香港疫情曾經有放緩的時候，但官員卻沒有檢討制訂全副應變計劃，只顧谷針及設下種種禁令，結果接種率推至前所未見，但死亡率卻又同樣破頂，凶終隙末。市民生前被愚弄，死後亦得不到應有尊重，今夕長者未能安葬，他朝君體也相同，勿以為作了罪孽便可以拍拍屁股走人。