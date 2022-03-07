功夫茶：活豬供港無人劏　肉價高企荷包乾

股市猛咁跌，物價就係咁升！除咗因為謠言亂傳，導致市民搶購物資之外，港府未有穩定供應都係主因！嗱，就拎鮮肉嚟講，依家並唔係因為冇活豬供港，之不過本港業界受疫情影響，各個環節都欠缺人手，運到落嚟都無人劏咁解。喺呢啲危難時刻，港府係咪應該積極協調呢？冇喎，就算內地援兵一早抵港，都係得個等字；市民就繼續捱貴肉，睇住荷包逐啲逐啲被陰乾，又點會唔心慌慌！

喺新一波疫情之下，上水屠房累計近百人感染，勉強算係「天災」啦，業界迫於無奈，咪惟有停止運作囉。有見及此，喺各方努力之下，支援香港嘅內地屠宰員上周三迅速抵達香港，但直到上周六都仲未開到工，相信連啲屠宰員都會有疑問︰「咁我咁早嚟做乜？」其實呢樣嘢並唔能夠怪業界，深信業界都想盡早開工，畢竟唔少從業員都係手停口停，只不過成班廢官不聞不問，業界又可以點呢？呢啲就係「人禍」。有議員見到咁嘅狀況，都睇唔過眼，大大力批評食環署協調不足、一味拖延，業界甚至形容食環署「廢到一個點」、「廢到不可以再廢」。

喺香港地，好多嘢「你唔講我唔講」，啲官員真係可以扮晒無咗件事；之但係一有人踢爆，嗰啲所謂嘅困難呢，即刻就迎刃而解！喺東方傳媒機構連日關注屠房苦況之後，今日就有2,000隻豬由內地運港，業界預計明日就有鮮肉供應。嗱，唔使問阿貴，港府梗係話呢啲嘢係早有安排㗎，純粹巧合啫！係嘅，無巧不成書嘛，香港依家出現咁多離奇荒誕狀況，何止「成書」，直頭係一齣鬧劇添！

查實就算本港短時間內無鮮肉供應，市民都可以食住冰鮮豬肉代替，最多咪煲湯嗰陣，啲湯無咁鮮美啫，又唔會話鬧饑荒嘅。不過以小見大，市民之所以有咁多怨氣，市面之所以出現搶購潮，皆因港府「聲大大，冇貨賣」。的確，香港現時出現咗好多坊間小道消息，有啲甚至係謠言，但港人之所以會誤信，好明顯係「眼見為實」嘅問題。穩定物資供應並唔係靠把口，當市民睇到貨物源源不絕上架，謠言自然不攻自破啦！話說內地援港物資家吓成噸成噸咁運落嚟香港，港府係咪應該迅速協調業界呢，家吓打緊疫戰喎，好多措施都已經特事特辦啦，港府行多步都唔肯？

抗疫固然重要，而且係頭等大事，但保障市民生活基本需求係同樣重要，唔可以擺埋一邊㗎喎！以打仗為例，所謂「三軍未動，糧草先行」，糧草遲遲未至，必然動搖軍心！套番落香港，遏止疫情蔓延，及時治療患者係好緊要，但港府必須同步穩定民心，只有社會有序運行，市民唔使慌失失四圍撲，呢場疫戰先有取勝嘅可能！