正論：消費券杯水車薪　百業受縛難翻身

抗疫兩年多，百業蕭條，政府聲聲救市，連番推出抗疫基金，但被批評遺漏甚多，很多行業都被忽略，未能受惠，而去年破天荒推出的消費券，亦引起爭議，有不少聲音指不如派錢更實際，然而政府又豈會順應民意，你說現金最實惠，官員偏偏又再次宣布派發消費券，而且金額更倍增至一萬元，這是明知市民久旱逢甘露，縱有不滿也要逆來順受。

最新一份《財政預算案》上月出爐，被指小恩小惠，派糖也縮水，但出奇地再接再厲，加碼向市民派發消費券，官員昨日公布詳情，將分兩期發放，4月會先發放5,000港元，餘下的5,000港元則在年中派發，並原先計劃在暑假發放，但因為預期疫情會繼續變差，環境急劇變化，才提早將首階段消費券在4月發放，但確實日期要再視乎疫情而定，留有變數。

政府自己也可能未決定發放消費券的確實日期，因為4月是抗疫關鍵時刻，盛傳3月下旬會推行全民檢測，並會配合一定程度的禁足令，限制市民外出，甚至停止部分商店或交通工具營運，4月初正是全民檢測如火如荼之際，若真的是在那時候派發消費券，空城又如何消費？昨日官員正研究每戶只准派一個人出門買生活必需品，消費券可謂生不逢時。

民間亦有聲音指出，政府推出消費券，主要是想刺激市道，並推動電子支付，可是官員有否統計，疫情下有幾多商戶因為財困悄然結業，即使僥倖可以生存下來，但面對種種防疫禁令，例如禁晚市堂食，令到生意大減，難以維皮，根本是邊做邊蝕，甚至連交租也成問題，而且政府一聲令下，不少行業包括髮型屋、美容院及戲院便要停業最少兩個多月，白白交租，何其慘情，所以財案提出立法暫緩業主向指定行業租戶追租，並呼籲業主包容，大家心知肚明，路人皆見，是為自己犯下的錯去補鑊，卻又要業主承受損失。

很多行業都是苟延殘喘，這兩個多月停業令，恐怕是駱駝背上最後一根稻草，特別是髮型屋及美容院，業界表示很多店東捱不住，索性止蝕離場，以免將來又會突擊被下令停業，長痛不如短痛。而且這些行業最注重現金流，絕少接受電子支付。消費券對他們幫助不大，更加不會有起死回生的功效。甚至有人質疑，消費券是關照大財團連鎖店，他們才是最大得益者，上次更有店舖乘機坐地起價，誓要賺到盡。

真正惠民救市，並非只派消費券，也非單單派錢，而是為百業鬆綁，盡快解除種種防疫禁令，店舖食肆可以正正常常做生意，市民可以如常食晚飯、剪頭髮、美容，救市不需要靈丹妙藥，派多少錢都只是杯水車薪，讓百業及市民可以重獲消費自由，這才是功德無量，百業鬆綁事不宜遲，難道又要市民等到天荒地老？