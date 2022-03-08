產評：油價喪飆禍全球　美藉攬炒保霸權

俄烏局勢持續升級，俄國暫時停火開放人道走廊，意味接下來將是又一番殺戮場面。作為還擊，歐美擬將對俄制裁由金融升級至能源領域，即不惜冒本國通脹失控致令經濟陷入衰退的風險，亦要設法極速陰乾俄國經濟。表面上，這場東歐戰役只是一場地區戰爭，但實際上卻是美俄能源大戰的引子。已為本國通脹失控打定輸數的拜登政府乘機順水推舟，藉戰爭將施政失誤責任推得一乾二淨，亦好藉事件讓歐洲乖乖歸隊，成為美國的能源買家之餘，更可統一西方力量狙擊中俄。可以預期，全球經貿戰將愈演愈烈，世界難有安樂日子！

中美開打貿易戰，本來歐洲的態度偏向中立，皆因歐洲經濟差，中歐經貿合作有助歐洲經濟加速復甦，故實在沒必要牽涉入中美之爭。可其後《中歐全面投資協定》生變，中歐關係起波瀾，且中俄的經貿關係日趨緊密，對美國而言，一場東歐戰役，正好能鞏固美歐陣線，向中俄開刀。

當然，今次事件，表面上是俄國率先向烏克蘭發動攻勢，可實際上，沒有美國撐腰及北約支持，烏克蘭軍事化趨勢觸動俄國的安全神經，不會弄至如此境地。更何況，美國擺明在重新整合跨大西洋同盟，透過北約對抗俄國，並組織印太經貿新框架來遏止中國崛起，種種舉動皆是大國博弈的戰略，沒有巧恰，而是精心部署。

今年1月，美國蟬聯全球最大液化天然氣（LNG）出口國，皆因分別陷入能源危機的歐洲和電荒的中國，都增加進口美國LNG。誠如美國前總統特朗普所言，美國是世界最大的石油和天然氣產量國，自身能源既能自給自足，亦能出口。當油氣價格飆升，出口能源便能為美國賺大錢。可若經濟平穩復甦，天下太平，加上減碳趨勢，傳統能源如何賣得好價錢？通過在國際地緣政治攪局，可為美國的能源業開源。雖然此舉亦會加劇美國通脹，聯儲局有機會要加快上調利率步伐應付，惟當美國定性解決中俄威脅為首要國務，在政客眼中，反正疫下全球化經濟難返從前，政治必然比經濟行先，只要美元霸權保得住，利益自然終歸美國的一邊。

若然歐美真的禁止進口俄國能源，歐洲改而增購美國能源是大概率的事，皆因選擇不多了。俄國本欲藉加強與華及亞太地區的經貿合作來對抗西方制裁，可在美國金融制裁的長臂管轄權下，只怕如意算盤難打響。更甚的是，美國再次戴上「正義之師」的面具，未來料會更積極推動國際地緣政治發展，以向中國施壓，月初美國派出代表團訪台灣，絕非偶然，也意味中美之爭勢必白熱化。

古往今來，政治與經濟從來都分不開。美國再次圖以戰爭翻盤，收割全球，司馬昭之心，路人皆見。大國博弈，世界紛紛亂亂、百物騰貴、經濟衰退，最終還是全球民眾受苦。投資者必須認清大局，所謂「識時務者為俊傑」，高槓桿追求回報的年代已結束，取而代之是追求分散風險，保本求存的亂世。