功夫茶：人際關係全憑愛　暴力維繫淪傷害

「人之初，性本善；性相近，習相遠。」人一出生，本質都係善良嘅，不過受到各自嘅成長經歷、教育等因素影響，漸漸成長為唔同類型嘅人。當人漸漸長大，就會發現好多嘢唔係「非黑即白」，好難定義邊啲係「好人」，邊啲係「壞人」；最多就係區分邊啲人對自己好，邊啲人對自己唔好。不過呢，都有啲嘢係可以分清是非黑白，例如喺人與人相處方式之中，夾雜暴力係絕對不能夠容忍！

喺國際婦女節前夕，本港有團體公布去年發起嘅研究數據，喺超過1,000名15至64歲受訪婦女當中，有37.5%受訪者曾遭遇性暴力，形式包括各式各樣嘅性騷擾，甚至性侵犯；超過六成嘅施暴者，都係受害者認識嘅人，當中包括前任伴侶、朋友、家人或其他親屬等。更令人驚訝嘅係，竟然有超過20%發生喺家居環境之中，往常受到輿論關注嘅地點，例如交通工具、學校、網絡等，反而只佔少數。至於面對性暴力嗰陣，75%受訪者係唔識反應，雖然有超過六成人曾尋求協助，但大多數人只向家人同朋友求助。

數據又顯示，有26.9%受訪者曾遭到親密伴侶以暴力對待，最常遭遇嘅係「性侵犯或被強迫發生性行為」，其次先係「言語辱罵或恐嚇」以及「肢體暴力」。同樣令人擔憂嘅係，雖然有51%受訪者會尋求協助，但只有約10%受訪者會選擇分開或離婚。

雖則話「寧教人打仔，莫教人分妻」，但既然有問題出現，都係要尋找癥結所在，從而思考解決方法。事實上，大部分受害者唔主動求助嘅原因，除咗考慮到與施暴者嘅關係之外，港府缺乏足夠支援都係主因之一。譬如說，由於施暴者與受害者過於親密，有啲甚至係同居，假如受害者舉報，生活必然大受影響，更可能遭受施暴者報復，港府係咪應該提供保障呢？就此，團體提出咗多項建議，無不與此相關，功夫茶喺度就不再詳述啦！

正所謂「預防勝於治療」，港府應該進一步強化教育，畀每個人從小就建立正確觀念！正如上文所講，人嘅本性都係善良，施暴者嘅行為偏差，往往源於誤入歧途引起。只有教曉每位小朋友，維繫人際關係嘅關鍵在於「愛」之上，不論「友愛、親愛、情愛、大愛」，有咗愛，再尋求適當嘅表達方式，方可大大減少悲劇發生嘅機率。假如人不懂得呢啲道理，自然被獸性所支配，企圖利用暴力控制一段感情，最終適得其反、惡性循環。

講時講，查實港府本身都缺乏「愛」，莫講話「愛民如子」咁高級，甚至連最基本嘅「愛國愛港」都冇，又點樣以身作則呢？更何況，如今苛政猛於虎，導致民不聊生，市民怨氣無處發洩，回家咪苛責親人。各位看官們，大家話港府係咪大部分悲劇嘅始作俑者呢？