世界視線：俄軍攻烏無退路　普京放手博一鋪

俄羅斯總統普京下令對烏克蘭展開特別軍事行動至今，俄軍在多條戰線艱難推進，戰果遜於預期。與此同時，歐美已發動排山倒海的制裁浪潮，在外交及經濟上徹底孤立俄羅斯。事態發展已騎虎難下，普京惟有孤注一擲，明言在烏克蘭上空設立禁飛區等同宣戰，企圖令支持烏克蘭的國家知難而退，讓缺乏空中優勢的烏克蘭早日屈服。

普京的強硬警告有「勿謂言之不預」意思，表達事件的嚴重程度，令尚未作好開戰準備的北約及美國，不敢設置禁飛區。而且，普京的言論亦代表他不惜擴大戰爭規模，藉此試探北約對烏克蘭的援助程度。對於北約而言，俄烏戰爭一旦超出現時規模，整個歐洲可能會捲進戰火中。俄烏戰爭目前仍發生在歐洲邊陲，北約仍可隔岸觀火，假如徹底觸怒俄羅斯便另當別論。因此，普京看準了人性中的自保弱點，以嚇唬手段迫使北約及美國慎重考慮才作出決定。

再者戰爭持續下去，喪失制空權的烏克蘭未必可長時間抵抗，屆時只有設立禁飛區才可令基輔苟延殘喘，但如此一來又會等同向俄羅斯宣戰。權衡各種利弊下，北約及美國自然不會積極回應烏克蘭總統澤連斯基的禁飛區訴求。美國及北約雖願意向烏克蘭提供武器，但上戰場則是烏克蘭人負責。設置禁飛區表示美國及北約須派出戰機巡邏，充當烏克蘭空中保鏢，與俄軍戰機直接交手，美國及北約不願火中取栗是人之常情。

眼見禁飛區無望，澤連斯基希望獲得更多戰機及防空導彈。美國計劃以F16戰機為補償，推動波蘭把二手米格29戰機轉讓予烏克蘭。由於烏克蘭空軍亦裝備米格29，因此接機後可不加訓練即投入前線。即使波蘭將向烏克蘭移交米格29，但數量仍是杯水車薪，不足以奪取制空權。

敵眾我寡下保存戰力極為重要，烏克蘭戰機可能在失利時進入鄰國暫避，然後飛回本國作戰。俄羅斯國防部已宣布，任何准許烏克蘭戰機降落的國家，將視為介入戰爭，令烏克蘭鄰國施援手時有所顧慮。在戰爭規模可能升級及隨時蔓延的危機下，烏克蘭仍在談判中採取拖延戰術，或錯失最佳和談時機。