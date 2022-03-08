美國對俄羅斯發動的是宗教戰爭，與歐洲拉丁教會在中世紀的十字軍東征有許多相同之處。差別只是十字軍東征的是宗教政治化，變成世俗權力財富的爭奪。今次美國則是政治宗教化，用宗教方式來掩蓋其不合理，迴避任何世俗政治經幾百年形成對國與國關係的規範。

美國對付俄羅斯如中世紀教宗做法，宣布其為邪惡便應受制裁。制裁的方法是剝奪其海外資產，斷絕其與美國為首的世界體系的關係，即excommunication把俄驅逐在外，並讓美國的手下，一如教宗部屬的各國君主，都對俄進行制裁、排斥、脫離關係。拉丁教會的至高無上法是教宗不能錯，因為他代表神，他的決定不需世俗的制度標準來審議。美國對俄的判決，是按美國的認為，不需表證或引證，也不容挑戰。美國總統代表的宣判是不能錯，因為美國總統的權力來自神。即使你不相信，也不容抗拒。

中世紀十字軍東征是因為教宗認為伊斯蘭教徒佔領了耶路撒冷，阻礙基督徒朝聖，故此要用出兵佔領。21世紀美國則指俄羅斯阻擋北約東擴，阻止原屬蘇聯的烏克蘭被美國收買變傀儡政權，也針對美國在烏克蘭培植的新納粹主義武裝，反對它們在烏東奪權，在烏屠殺同屬斯拉夫民族，但說俄語（與烏克蘭語差不多）的烏東地區居民。

當美國這樣判決之後，更因俄起兵反抗，對俄制裁的宗教化手段更形絕對。一切按美國製造的宣傳為據，怎樣粗劣造假的新聞都全面在全球推廣，把任何不同的意見，現實的報道不是封鎖便是圍攻排斥。美國帶領附庸的各國凍結充公俄羅斯政府以及任何他們認定的公民、企業的資產，不經取證、不經審判，美國為首一紙號令，全球追奪俄羅斯有關的資產。表面上為了政治制裁，實質不過是為搶奪俄羅斯的財富，十字軍東征如此，美國新的東征也如此。

美國今次的行動，全面把數百年歐美政治文明的發展一下地摧毀。連形式和藉口都不要，回歸到中世紀神權的強暴。若它今次打垮俄羅斯，下一步是對付中國，也可應付任何與美國利益有矛盾的國家。

美國對俄的新聞封鎖甚至伸延至香港，某收費頻道在戰後不久便封鎖了「今日俄羅斯」，只許傳播美國政治宣傳。香港其他電視電台都是一面倒替美國做宣傳，香港已是美國政治宣傳基地。