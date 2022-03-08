面對這場傳播快、感染強的新冠肺炎，最有效的抗疫方法就是早發現、早控制、早治療。中國在這方面做得好好，「早發現」最有效的方法是全面強檢，尤其是在局部檢測無法完全找到病源和傳播鏈的情況下，就必須採取大範圍的人海戰術。「早控制」有多種方法，隨形勢變化及時調整，最有效的是封城、禁足。「早治療」的好處是早治愈，容易治愈，減少重症和死亡率，令醫療系統可以應對。

這三大環節，環環相扣，都要爭取「早」。抗疫如打仗，兵貴神速，最怕猶豫不決，拖拖拉拉，到喉不到肺，朝令夕改，多有漏洞。香港抗疫兩年多，在這三大環節犯足了上述錯誤，搞到疫情已不可收拾，按人口計算，確診率、死亡率乃世界之最。事到如今，「早發現」早已不存在，就算用全民強檢發現了所有確診者也意義不大。

「早發現」不存在了，「早控制」當然也就談不上了，香港疫情已經全盤失控，洪水滔天，到處氾濫，再搞封城、禁足全是多此一舉，成了擾民，大家更加水深火熱。全盤失控之下，香港醫療系統崩潰，防護系統崩潰，「早治療」成了沒治療，絕大多數患者自生自滅。現在香港已不是「與病毒共存」，而是任由病毒戕害消滅人口，病毒消滅人口的威力是「物競天擇」、「適者生存」，你的抵抗力強，你就生病後取得免疫力而生存下來，你沒扛下來，代表了達爾文主義在新時代仍然是「普遍真理」——不好意思，閣下被「自然規律」淘汰掉了！

本來，香港的抗疫工作有一千個理由是不會發展到「物競天擇」、「適者生存」的悲慘境地的，造成今日之局的，不是變種病毒有多厲害，而是香江府衙、一堆港官有多無能！多廢柴！今次大災難後，中央是否應該考慮，在香港融入國家發展大局、納入國家治理體系時，盡快把內地和香港的「大疫防治工作」一體統籌領導？