第5波疫情肆虐之下，香港正處於生死存亡關頭，社會各界本應同心協力對抗疫魔，偏偏有些人唯恐香港不死，不斷散布謠言，製造恐慌情緒，而且肆意抹黑內地，挑動兩地矛盾。他們甚至連用來治病救人的方艙醫院也不放過，指設計「大陸化」，有如「監倉」。日前網上更流傳一張移花接木的圖片，指方艙醫院採用沒有隔板的一排蹲廁，有人譏笑「監獄都有塊板隔住」，「買定個面具去隔離」。疫情當前，人人自危，他們還在玩這種無聊透頂的造假把戲，簡直匪夷所思。

對這班人來說，反修例黑暴沒有達到攬炒目的，顯然心有不甘，現在碰上疫情，他們又想趁火打劫。縱使不敢再發動大規模騷亂，也不忘通過造謠抹黑來擾亂人心，挑動兩地矛盾。

君不見，安老院舍疫情大爆發，員工疲於奔命，人手捉襟見肘，當局不得不從內地急聘一批臨時照顧員，卻被質疑「薪金過高」，為何不先招聘本地失業人士。這分明又是無理取鬧，院舍照顧員這份工本來就沒有多少本地人願意做，加上疫情因素，更不容易招聘。至今為止，已有逾千名院舍員工確診，那些質疑「薪金過高」的人不妨捫心自問，他們願意冒着染疫風險去照顧長者嗎？

還是這句話，政治病毒比新冠病毒更可怕。香港最大問題就是社會泛政治化，內地能夠迅速控制疫情，是因為社會團結，齊心協力，而這種精神恰恰是香港社會最缺乏的。那班黃絲固然逢中必反，港府內部也有不少人陽奉陰違，某些專家更是一直對內地抱有嚴重偏見。他們總是刻意貶低內地防疫政策，對中成藥不屑一顧，連國產疫苗也被說得一無是處。但事實恰恰相反，中國不僅是全世界防控疫情最成功的國家，許多中成藥已被證實防疫成效顯著，國產疫苗更是通行世界各地。

反觀香港某些所謂專家，只懂得誇誇其談，譁眾取寵，卻沒有多少真實本事，以致經常自打嘴巴，笑話百出。壞就壞在港府庸碌無能，一味迷信專家，難怪進退失據，朝令夕改。例如本來說好的全民檢測，一延再延，至今仍不知何時落實，這大概又是專家們七嘴八舌的緣故。

所以說，香港疫情一發不可收拾，港府有責任，某些專家也有責任。如果他們繼續抱着政治偏見，抗拒內地防疫政策，香港遲早徹底毀在他們手裏。