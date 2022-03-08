本港疫情毫無受控迹象，認識的人之中愈來愈多確診，即使連日新增確診有所回落肯定只是假象，與網上登記平台拖延推出、大部分人選擇瞞報有關而已。專家推算全港起碼15%人口染疫，隨時只是樂觀估算。林鄭政府抗疫無能受盡千夫所指，京官及內地專家相繼開腔表達不滿，用字和口脗甚為嚴厲，原本一心一意躺平的廢官知道無法再裝死下去，昨日終透露口風，全民強檢將在本月26日至下月3日進行。

運房局局長陳帆僅指會盡快交代詳情，讓市民早作準備，強調全民強檢實施期間，仍有很多市民要上班，需要透過公共交通為獨居長者運送物資，所以一定不會停公共交通。另外，當局考慮實施全民強檢期間有限度禁足，市民可有限度外出購買食物等，海外亦有類似經驗，強調會確保市民生活必需品的供應，協助市民掌握詳情云云。

顯而易見，港府此舉無非為了應付輿論，敷衍中央。君不見，林鄭在京官發出強烈不滿後，當晚即透過港府發出聲明，重申特區政府所採取的每一項措施都以保障市民生命安全為出發點，但執行上遠超特區政府自身能力，擺明就是卸責，想將爛鍋甩向中央。

即使確診者太多，全民強檢不易推行，港府是否也可用好中央支援及內地人手，加快隔離確診院舍長者，令未受感染者免受傷害，並加快為長者接種疫苗？但港府有做到嗎？長者死亡個案與日俱增，同放棄長者性命無異；又如上水屠房停擺，內地人員來港多日無工開，港府不是可以特事特辦全速協助屠房復工嗎？事實卻是翹埋雙手，直到輿論狂轟才不得不做。這些都是港府力所能及的事，林鄭偏偏裝糊塗，以為這樣就能將「主體責任」撇清，到底當人盲還是當人白癡？